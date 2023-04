Pd,giovedì 20 aprile al Nazareno la prima direzione dell'era Schlein

Roma, 15 apr. (askanews) - La prima riunione della direzione dopo il congresso e le primarie che hanno portato Elly Schlein alla guida del Pd si terrà giovedì prossimo, 20 aprile, alle ore 15 alla sede nazionale del partito in largo del Nazareno a Roma in forma ibrida: in presenza e da remoto. La ha convocata il neo presidente del Pd Stefano Bonaccini, secondo quanto si legge nella convocazione, con doppio ordine del giorno: la relazione della segretaria Elly Schlein e la ratifica dei commissariamenti da lei disposti nelle scorse settimane. A partire da quello della Campania del Governatore De Luca, affidato al responsabile economia della nuova segreteria Antonio Misiani.