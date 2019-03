[Il caso] Zingaretti e il ritorno alla Ditta: “Centrosinistra contro tutti”

Il ritorno al passato, che qualcuno chiama Ditta, potrebbe essere più veloce del previsto. Rivendicandolo senza neppure mascherarlo perchè in fondo si tratta di costruire “il campo largo per sconfiggere le nuove destre”. Per rimettere in campo il secondo polo contro il populismo di Lega e 5 Stelle. “Nei prossimi giorni – ha detto ieri Nicola Zingaretti- vorrei incontrare i rappresentanti di Articolo uno, del Psi, dei Verdi e di Italia in comune e di tutti coloro che possono essere interessati a questo lavoro di costruzione nei territori dove voteremo delle elezioni amministrative. Le alleanze larghe sono il modo giusto per non regalare Comuni e Regioni a Salvini e Di Maio. Per rilanciare e rafforzare”. Un bel cartello di centrosinistra contro tutti. Il neo segretario del Pd ieri pomeriggio era a Potenza per tirare la volata finale a Carlo Trerotola candidato governatore del Pd in nome e per conto del centrosinistra unito in Basilicata. Ma è solo l’inizio di una reunion che da qui al 26 maggio, election day tra amministrative (3.800 comuni), regionali in Piemonte ed Europee, proverà a rimettere insieme, e anche in fretta, quei pezzi che se n’erano andati in giro nella stagione del renzismo.

“Cartello di centrosinistra alle amministrative”

Lo staff di Zingaretti ha subito precisato che “il cartello di centrosinistra” vale per le amministrative ma non per le Europee. E in giornata c’è stata anche la telefonata con il coordinatore della lista En Marche. Perfetto per riequilibrare la virata sinistra con un buffetto al centro e stoppare le insinuazioni di “ritorno ai Ds”. E però la dichiarazione pubblica del segretario sul fraseggio a sinistra, arrivata nel pomeriggio, ha messo il sigillo a una giornata che aveva già messo in fila numerosi indizi di un ritorno al passato all’indomani della proclamazione in assemblea tutto sommato andata via liscia senza strappi né tensioni. I renziani, del resto, ridotti ai 119 di Giachetti in un’ assemblea che conta mille persone, hanno annunciato un’osservazione leale “senza sparare contro la diligenza”.

“Il passato non ritorna”

Il nuovo segretario non vuole che si parli di “ritorno alla Ditta”, di “Pd romano che ha ripreso il potere”, dice che quello “è un passato che non ritorna perché adesso è diverso il contesto in cui ci si muove”. Un po’ come il “nuovo Pd” che deve “cambiare tutto, cultura politica, organizzazione e persino lo Statuto ” e poi ricomincia da Gentiloni, Fassino, Franceschini, Marina Sereni, Zingaretti, sotto traccia, ma neppure tanto, lo stesso Veltroni. Le pedine sono le stesse ma è la scacchiera che cambia. E però i sondaggi a quanto pare tirano la volata a Zingaretti. Ieri sera Swg per il tg de La 7 ha certificato, per la prima volta da un anno, il sorpasso del Pd sul Movimento 5 Stelle. Il Pd è stato fotografato a 21,1 (+0,8% rispetto alla scorsa settimana) mentre il Movimento di Casaleggio e Di Maio sarebbe al 21%, -0,8% rispetto alla scorsa settimana. C’è uno 0,8 che va e che torna in case diverse. Chissà se sono i voti persi dal Pd che tornano a casa. In ogni caso il sorpasso, seppure lieve, è sicuramente andato indigesto a Luigi Di Maio e tutto sommato lascia tranquillo Salvini sempre protetto tra i suoi “due forni”.

Tre indizi fanno una prova

Ditta o non Ditta , era stato Zingaretti domenica ad introdurre “il coordinamento parlamentare delle opposizioni di centrosinistra” dove si intende Leu, cartello elettorale con dentro Articolo 1 di Bersani, Possibile di Citati, Sinistra italiana di Fratoianni e Vendola. Qualcuno vorrebbe metterci anche +Europa di Emma Bonino la quale però ha gentilmente rifiutato. “Per le Europee no, per le politiche, chissà…”. E’ chiaro che un “coordinamento parlamentare”, il primo dei tre indizi, presuppone la condivisione su qualche punto dell’azione parlamentare che vada oltre una più generale opposizione. E infatti sono arrivati a stretto giro i commenti soddisfatti di Federico Fornaro, il capogruppo di Leu che già pensa “ad un’alternativa progressista” e di Roberto Speranza per cui si tratta di “una proposta sensata per costruire l’alternativa alla destra” . Dire Speranza è un po’ come dire Bersani. Tutti insieme è come dire chi decise la scissione dal Pd all’inizio del 2017 contro il renzismo che aveva occupato il Pd.

La minisegreteria

Il secondo indizio è arrivato a fine mattinata: la nascita di uno “staff operativo che, in attesa dell’insediamento degli organismi esecutivi, si occuperà di amministrative, europee e comunicazione, a cominciare dai social”. Al di là della formalità della comunicazione, inattesa ma tutto sommato inevitabile, si tratta della prima fila del nuovo Pd di Zingaretti-Gentiloni, della cabina di regia che gestirà questi primi due mesi di vita che saranno però decisivi perché Zingaretti non può permettersi, alle Europee, di arrivare secondo. E deve, invece, battere i 5 Stelle. La cabina di regia, lo staff, sarà coordinato da Paola De Micheli, Marco Miccoli si occuperà delle iniziative politiche, Marina Sereni delle attività in vista delle prossime elezioni amministrative, Enzo Amendola delle prossime elezioni europee, Andrea Martella dei rapporti istituzionali.

La storia nei nomi

I nomi dicono tutto. A parte la De Micheli, tutti gli altri non siedono in Parlamento, dopo esserci stati per più legislature, e condividono l’essere stati “fatti fuori” – così si diceva – da Matteo Renzi. Sereni, in Parlamento dal 2001 al 2018, è esponente della corrente Franceschini-Fassino e di lei si parla per l’incarico di vice di Zingaretti alla segreteria. Ma anche di un posto da capolista alle Europee. Enzo Amendola è un quarantenne napoletano che Gentiloni portò alla Farnesina sotto il suo governo. Marco Miccoli è stato il capo del Pd romano e ha una storia che viene dai Ds, con Renzi non ha mai legato e la vicenda Marino prima e Mafia Capitale poi(estraneo a tutto) lo avevano messo in panchina. Per Miccoli è un ritorno in grande stile, il progetto di Zingaretti non avrebbe potuto fare a meno di lui. Il veneto Andrea Martella è stato il responsabile organizzativo degli orlandiani. Paola De Micheli è ora una zingarettiana doc – la scintilla tra i due sarebbe scoccata mentre lei era responsabile della task force per la ricostruzione post terremoto in centro Italia del 2016 e il governatore del Lazio era tra i suoi interlocutori istituzionali – ma prima aveva seguito Letta e prima ancora Bersani. Sarà lei il cuore della segreteria del Pd nell’era Zingaretti.

Almeno quattro correnti

Cinque nomi per quattro correnti diverse seppure ora alleate. Zingaretti ha detto chiaro di non voler sentir parlare di correnti e dei capicorrente che rendono ostile e chiuso un partito rispetto alla comunità degli elettori. Eppure sempre qui stiamo. E’ chiaro anche al momento non sono state considerate le minoranze. Che poi sono tre: Maurizio Martina che ha detto di voler collaborare con la nuova segreteria, cioè vogliono entrare; Lotti e Guerini che erano con Martina ma ora hanno fatto una cosa propria e sono possibilisti riseptto ad un loro coinvolgimento.; Giachetti e Ascani che hanno declinato l’invito per la segreteria (Ascani è stata però nominata vicepresidente dell’Assemblea insieme con Debora Serracchiani, mozione Martina ).

La Direzione

Se il terzo indizio sono le dichiarazioni ieri di Zingaretti rispetto a Speranza e agli altri, altri elementi che portano al “campo largo”, molto simile alla Ditta, si trovano qua e là nella selezione dei membri della Direzione. Tra i 130 membri di area Zingaretti, su un totale di 200, spiccano i nomi di Maria Pia Pizzolante e Marco Furfaro, quest’ultimo soprattutto fedelissimo di Smeriglio, l’ex Sel convertito al zingarettismo, il vero braccio operativo del governo della Regione. Furfaro è un giovane molto sveglio e brillante. Con posizioni, ad esempio sull’immigrazione, che non si capisce come possano andare d’accordo con quello che è stata la vera inversione di rotta del tema migranti in Italia, ovverosia il piano Minniti, l’ex ministro dell’Interno che Zingaretti considera una risorsa. Aveva creato molto scompiglio ieri la notizia che il governatore della Puglia Michele Emiliano fosse entrato in Direzione in quanto governatore, e quindi avente diritto, benché non più in possesso della tessera del Pd. Falsa pista: il governatore non sarà in direzione. Al suo posto un gruppetto dei suoi tra cui Francesco Boccia, che ha fatto convergere i suoi voti delle primarie su Zingaretti, e Ubaldo Pagano. Trentadue posti in Direzione vanno alla componente Lotti-Guerini, un tempo renziani di ferro ora non si capisce bene. Ventisette vanno a Martina che ha dichiarato massima collaborazione; sedici a Giachetti che invece ha spiegato come sarà la “nostra azione di minoranza leale”. Certo le dinamiche di ieri mettono subito a dura prova l’altolà di Giachetti: “No al ritorno di chi ha voluto la scissione”. Esplicito ieri Ivan Scalfarotto, mozione Giachetti: “Mi sono un po’ come un deputato blairiano nel Labour di Corbyn”. Non è uno scioglilingua ma una condizione precisa.

Il coach

“Non voglio rifare i Ds, il passato bisogna conoscerlo non per viverci ma per non essere ignoranti” ha difeso ieri Zingaretti il suo campo largo per un “progetto più largo e più ricco”. E infatti, senza dare giudizi positivi o negativi al passato, c’è un fatto, più di altri, che segna il ritorno ai tempi andati: la discesa in campo di Goffredo Bettini. L’uomo che negli anni ha saputo determinare, soprattutto a Roma, le vittorie della sinistra e l’esplosione del Pd di Veltroni nel 2008, non si candida alle Europee. “Dopo gli anni intensi in Europa - ha detto ieri - ho voglia di rimettermi a studiare, di stare un po’ fermo a casa. Dopo anni di pessimismo, mi sto tornando il buon umore”. Zingaretti ha bisogno anche, soprattutto, del coach Bettini. Qualcuno ha riconosciuto il suo eloquio nel discorso d’investitura del Segretario. Con il suo ritorno, la squadra è quasi completa.