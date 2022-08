Pd, Conte a Letta: esci dalla nostalgia di Draghi

Roma, 20 ago. (askanews) - "Caro Enrico, possiamo anche illuderci che con Draghi 'sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno'. Esci dalla nostalgia, la realtà dell'agenda Draghi sono 6 euro in più al mese per i lavoratori a più basso reddito. Due colazioni al bar". Lo dichiara via Twitter il presidente M5S Giuseppe Conte, replicando al video del segretario del Pd Enrico Letta che lo accusa di essere responsabile insieme a Salvini e Berlusconi della caduta del governo Draghi e della mancata attuazione dell'integrazione salariale anti inflazione prevista dal Governo prima di essere congedato.