Il Pd Cireneo si ribella: il rimpasto, e forse un nuovo governo, si fa sempre più vicino

Il gladiatore, umiliato e offeso ma coriaceo e coraggioso, Spartaco, alias il Pd, s’è stufato e alla fine si è ribellato: non sopporta più né il patrizio Crasso-Conte né il mellifluo senatore Renzi che un giorno blandisce un giorno minaccia.

Il Pd alza la voce, stufo di Renzi quanto di Conte

Ora il Pd alza la voce e intende marciare ‘su Roma’, cioè sul governo. Il Pd, infatti, si è stufato di fare sempre la stessa parte, almeno da quando il governo giallorosso è nato. Se arriva qualche risultato è merito di Conte, se qualcuno si fa bello di solito è Di Maio, se qualcuno conquista le prime pagine dei giornali facendo parlare di sé è, ovviamente, Matteo Renzi. E se qualcuno deve portare la croce e cantare la messa, addossarsi colpe e responsabilità sue e non sue, sbuffare e sopportare, fare buon viso a cattivo gioco e abbozzare, gioire senza esultare, ecco, quello non può sempre e solo essere il Pd di Zingaretti. Il quale, pur dotato di carattere tendenzialmente ‘buono’ e paziente, ogni tanto si stufa pure lui. Anche perché se si perde l’Umbria la colpa è sua, se si vince l’Emilia il miracolo è di Bonaccini, se si tengono le altre regioni la linea del Piave sono stati i governatori, se si vince il referendum costituzionale ridono i 5Stelle, se le manovre economiche vengono licenziate come siluri, una via l’altra, il merito è di Conte che ‘ristora’ gli imprenditori, se i soldi delle manovrine non ci sono è colpa del Pd che non li trova, se il fronte dei rigoristi al governo che obbligano gli italiani a non poter mangiare il panettone in famiglia e a non poter sparare i botti a Capodanno la colpa è la sua (Franceschini, è vero, è del Pd, ma gioca un gioco tutto suo in vista Colle) e non del ministro Speranza, che tecnicamente è di Leu. Insomma, il Pd-Cireneo (nel senso del povero cristo che aiuta Gesù Cristo a portare la croce verso il Calvario, ma del cui gesto pietoso gli evangelisti manco il nome ci hanno tramandato) si è stufato di ‘lavorare per il re di Prussia’, come si sarebbe detto un tempo. Che poi il ‘re di Prussia’ si chiami Conte, o Renzi, o Mattarella, o le ‘magnifiche e progressive sorti dell’umanità’ per dirla con Gramsci, beh, cambia poco: “è la somma che fa il totale” diceva Totò.

Il Pd-Cireneo, stanco di portare la croce, alza la testa…

E così, ecco che – in un sabato qualsiasi di fine dicembre (qualsiasi si fa per dire, dato che è quello in cui gli italiani devono introiettare la notizia che, quest’anno, il presepe se lo fanno per pochi intimi, gli auguri se li daranno virtuali, i mega-cenoni e i mega-scoponi se li serbano per il 2021, etc) – il Pd di Zingaretti decide di ‘alzare la testa’ e di dire basta come a voler tracciare una linea che – si presuppone – vuol essere invalicabile, ma che ahi loro sarà presto valicata perché a Conte, Renzi, Di Maio se gli parte la brocca non li ferma nessuno mentre Zingaretti usa contenersi ‘da solo’… In ogni caso, già dalla mattina il gruppo dirigente dem inizia a tambureggiare e cannoneggiare alleati e avversari, premier compreso, dalle pagine (interne) dei giornali.

La settimana è scivolata nel braccio di ferro tra Conte e Renzi, con i relativi dispettucci reciproci, e Iv che sembra ogni giorno sul punto di voler far saltare il governo e Conte che fa, ogni volta, orecchie da mercante. Il Pd dice, ora, ‘ma anche basta, avete rotto’. Il messaggio, in soldoni, è: 1) caro Renzi, se vuoi avventurarti a dare vita a un nuovo governo facendo saltare quello Conte, sappi che per noi ci sono solo le elezioni (e tu finisci schiacciato sotto le ruote); 2) caro Conte, se non ti dai una mossa e, oltre alla ‘verifica’ e alle belle parole, non ti adegui a dare vita a un rimpasto vero e proprio finisci maciullato da Renzi, ma anche da noi.

Orlando e Zingaretti lanciano siluri a Conte e a Renzi

Messa in italiano, la posizione del Pd suona così: il Pd chiede a Conte uno scatto in avanti sul Recovery Plan (il piano nazionale di ripresa) che stenta a decollare, il che è grave perché in gioco ci sono i 209 miliardi del Next Generation Eu, ma anche che dopo questo governo ci sono solo le urne. Una prospettiva che per Renzi equivale a un suicidio (e per il Pd pure, in realtà, ma lasciamo perdere). Lo scandisce, in prima mattinata il vicesegretario dem Andrea Orlando a Rainews 24: “Se cade questo governo la strada è quella delle urne. Un tentativo diverso non avrebbe senso. Ho letto di maggioranze che si allargano e si restringono. Ricordo che noi siamo alternativi alla destra e sarebbe paradossale riportare Salvini al governo”.

Segue, a ruota, l’intervento del segretario Nicola Zingaretti, stavolta via Facebook: “Per ricostruire fiducia bisogna approvare presto la bozza del Next Generation Eu, avviare il percorso parlamentare e coinvolgere il Paese nelle scelte strategiche sul futuro. Non vogliamo tornare all'Italia pre-Covid. Troppe disuguaglianze, di genere, sociali e generazionali, poca competitività, disprezzo del pianeta. Ma serve coraggio, innovazione, creatività e velocità, serve spirito di servizio. Bisogna distruggere l'ossessione dei tanti ‘io’ e riscoprire la potenza del noi”.

Al di là del lirismo delle parole del segretario, cui fa però da contraltare la prosa del suo vice, il Pd rilancia le ‘sue’ di richieste, compreso il Mes, e va a sua volta in pressing su Conte. Con uno stile diverso da Renzi, ma la sostanza resta. Come dice Orlando: “I problemi ci sono e vanno affrontati ma bisogna abbassare i toni che possano compromettere l'occasione del Recovery. Il Pd ha posto delle questioni, l'accumularsi di dossier non è un fatto positivo. Il problema non è Conte ma individuare un metodo. Serve metodo, strutture e priorità e non credo neanche che serva neutralità per decidere come usare i fondi del Recovery”. Traduzione: Renzi sbaglia nei toni, ma ha ragione nella sostanza, Conte.

Non che manchi la stoccata all’ex premier e all’ex leader dem (Renzi e Orlando si detestano da tempi non sospetti): “Ho sentito Renzi, ma non mi pare che abbiamo le stesse idee nel modo in cui si conduce questa fase. Noi abbiamo chiesto i due tavoli di governo che hanno fatto un po’ di strada, anche se quello delle riforme si è incagliato sui veti incrociati di Italia Viva e M5S. Ma pensiamo che si debba stare lì dentro, senza percorrere avventure. Abbiamo chiesto a Conte di farsi carico di superare questo veti incrociati. Non servono show muscolari – alza il dito Orlando - ma la pazienza di individuare le priorità, un lavoro di guida politica. Più che parlare di programma parlerei di cronoprogramma, dobbiamo dire le cose che vogliamo fare ma soprattutto in quale ordine le vogliamo fare”. Ma le parole “serve una guida politica” pesano come macigni non tanto verso Renzi ma proprio verso le incapacità di Conte.

Pd-Iv contro l’accentramento dei servizi segreti a Conte

In cauda venenum, anche Orlando spiega al premier, stavolta in un’intervista al Foglio, che sull’accentramento della struttura dei servizi segreti che Conte voleva tenersi per sé, proprio non ci siamo, quasi quasi ha ragione Renzi (che lo ha attaccato duro) e che, anzi, bisogna cambiare tutto: “La questione dell'autorità delegata ai servizi segreti si pose già durante la formazione del governo. E allora si decise di lasciarla in capo al premier per evitare che l'attribuzione di un incarico così delicato fosse oggetto di spartizione politica. Ora la fase impone un nuovo assetto”.

Insomma, sia Iv e che Pd chiedono a Conte di lasciare la delega ai Servizi a qualcun altro (Rosato? Fiano? Si vedrà). E per la prima volta anche i 5 Stelle ne parlano critici. “Dopo due anni credo che ci si possa interrogare seriamente sul tema, visto che sulla testa del presidente Conte grava anche l'enorme sforzo legato alla pandemia e alle trattative sul Recovery plan”, dice Federica Dieni, parlamentare M5S e membra del Copasir, sempre a Il Foglio. Ma l'unità di intenti finisce qui. I dem pensano a Roberta Pinotti o Marco Minniti per quel ruolo. Stoppa Dieni: “Se Conte la cede, deve assegnarla al M5s, che da partito di maggioranza relativa non controlla né la Difesa né l'Interno”.

Ai primi di gennaio la verifica darà vita a un rimpasto?

All'orizzonte resta la data del 6 gennaio (Renzi ha fissato la sua dead-line nella settimana che va dal 4 al 10 gennaio) come limite massimo entro il quale Giuseppe Conte dovrà fornire le risposte chieste dal leader di Italia Viva e dal Pd. Prima di quella data il premier dovrebbe convocare nuovamente i leader della maggioranza presentando loro un documento di sintesi di tutte le richieste delle forze che lo sostengono, documento da adottare come base per un patto di fine legislatura, se mai ci si arriverà. Il Nazareno auspica che con proposte convincenti il dissenso dei renziani rientri passando magari per un rimpasto, ma evitando crisi al buio.

Insomma, mentre i renziani fanno la voce grossa (“O un Conte ter o un governo Draghi”, “ma Conte c’è ancora?”) e anche il Pd alza la voce, il premier – confuso e stanco, nella conferenza stampa di sabato sera sul lockdown natalizio, un braccio di ferro che ha clamorosamente perso, dentro il cdm – fa balenare l’idea, anzi “l’urgenza” di “completare subito il confronto. Nei prossimi giorni avremo dei contenuti sul tavolo, le proposte avanzate dalle forze di maggioranza. Torneremo a confrontarci tutti insieme su questi punti e definire le priorità”. E tra queste, sottolinea, “c'è sicuramente anche il Recovery Plan”. La concessione c’è, ma la convocazione non è ancora stata recapitata ai partiti. Solo che il Pd e a maggior ragione Italia Viva hanno in mente un orizzonte temporale molto più breve. I dem lo ripetono da giorni. La verifica non può bloccare tutto. C'è da decidere l'allocazione di oltre 200 miliardi e il timore è che la verifica tenga bloccato l'ok alla bozza del Recovery. Approvazione che per il Pd dovrebbe arrivare il prima possibile. I dem chiedono, prima del via libera definitivo al piano, che ci sia una discussione in Parlamento e con le parti sociali mentre invece i tempi si stanno facendo stretti. Quanto a Italia Viva, nel breve incontro a palazzo Chigi con Conte, Matteo Renzi ha indicato un orizzonte che non va oltre i primi di gennaio per le risposte del presidente del Consiglio alle questioni poste da Iv, come già spiegato. E senza di queste, per i renziani non c'è nulla da discutere. “Il Cdm sul Recovery? Prima servono le risposte sennò che ci andiamo a fare? Il Recovery può essere gestito solo da un governo nel pieno delle sue funzioni e al momento non sappiamo se c'è o non c'è questo governo...”, sferza un big.

La tentazione di buttare a mare Conte per un Draghi

Inoltre, come abbiamo visto, sia Orlando che Zingaretti tornano a insistere sulla necessità di accelerare. Anche perché, dentro la maggioranza, e anche nei gruppi parlamentari dem, persino nei loro vertici (Marcucci soprattutto, ma anche Delrio) c'è chi, come i renziani, non fa mistero di puntare sulla caduta di Conte. Qui, il rimpasto sarebbe ormai visto come fuori tempo massimo. Anche ieri fonti Iv parlavano di “irritazione e imbarazzo per le veline” che li vedrebbero pronti alla retromarcia in cambio di qualche posto e in area renziana da settimane si ripete: “Sta a Conte decidere se dare vita a un Conte ter o aprire la strada a un Draghi 1”. In ogni caso, tutti hanno cerchiato la data del 4 gennaio prossimo come quella di un potenziale show down. Italia Viva potrebbe passare a un appoggio esterno al governo che, tuttavia, avrebbe vita breve. A quel punto gli scenari possibili sarebbero due. Le elezioni e la formazione del terzo governo della legislatura. Un governo di larghe intese guidato da una personalità di altissimo livello come Mario Draghi è l'opzione che non dispiace a Italia Viva, ma a cui si oppone il Partito Democratico: “Non c'e' altra strada che quella delle elezioni”, ripete Orlando, ostile a qualsiasi ipotesi di larghe intese (ma Salvini e FI, con la loro idea di ‘governo ponte’, non lo sarebbero…).

I 5Stelle pensano che Renzi si accontenti del rimpasto

I Cinque Stelle non credono all'ipotesi di un governissimo e la derubricano all'ennesima “sparata di Renzi per fare paura a Conte”, come sintetizza un deputato M5s di primo piano. Fra gli esponenti pentastellati più in vista c’è la convinzione che i renziani mirino al rimpasto per avere un ministero di peso come il Viminale (il solo, con Università e Ricerca, ad essere attualmente guidato da un tecnico, la Lamorgese) da affidare a un peso massimo di Iv come Ettore Rosato. Iv ribatte sdegnata che non ci pensa neppure, alle ‘poltrone’.

“Ma” - aggiungono gli stellati – “se così fosse occorrerebbe riequilibrare i pesi e contrappesi nel governo”. Un riferimento chiaro al Pd che ha ‘prenotato’ la delega ai servizi, ma non solo. I Cinque Stelle non farebbero le barricate davanti a un rimpasto, a condizione di mantenere i dicasteri loro assegnati. Insomma, non vogliono esserci gli unici a perderci e uscirne con le ossa rotte, come è possibile. “Il fatto è che Conte ha paura ad aprire questa partita”, spiega un deputato Cinque Stelle, “perché dovrebbe andare alle Camere a chiedere la fiducia”. Uno di quei voti, e di quei momenti che – governi Prodi I e II docet – sai come entri, in Parlamento, e non sai come ne esci. Oltre a questo, rimane il quesito su chi dovrà essere a chiedere per primo il rimpasto perché nessuno tra le forze di maggioranza ha intenzione di fare il primo passo. E, osservano dal M5s, “Renzi si è mosso bene, portando a palazzo Chigi soltanto un documento e lasciando palla, ancora una volta, al premier”. Dal Quirinale si invoca “saggezza” e si indicano i fronti aperti: Covid, vaccinazioni e utilizzo lungimirante e serio dei fondi del Recovery.

La posizione di prudente attesa del Quirinale

Quale sia la guida migliore per questa fase è decisione che spetta ovviamente al Parlamento, sono le forze politiche che costruiscono e distruggono le maggioranze. Ma alcuni orientamenti, dal Colle, sono stati fatti trapelare e su questi sono i passaggi ineludibili: in caso di rimpasto corposo servirebbe un nuovo voto di fiducia al Conte 2 bis (o Conte ter…), in caso di caduta del governo la via maestra sono le elezioni anticipate. A oggi, sul Colle, stando alle posizioni espresse dai partiti, non si vede una maggioranza europeista già pronta in Parlamento che possa subentrare in corsa a quella rosso-verde e una fase di crisi aperta, lunga e sfilacciata non garantirebbe le rapide risposte di governo di cui i cittadini e l'Europa hanno bisogno in questo momento. Certo è che, nei partiti di governo, non si leva una voce una, dentro la pancia pentastellata, a difesa del ‘loro’ premier, contro gli attacchi di Iv prima e del Pd ora. Segno che Conte è sempre più solo. Triste, solitario y final direbbe lo scrittore argentino, grande amante del football, nell’anno in cui sono morti sia Dieguito Maradona che Paolino Rossi.