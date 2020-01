Dopo la svolta della Bolognina del 1989 decretò la morte del Pci e quella che, nel 2007, diede vita al Pd (la prima figlia di Occhetto, la seconda di Veltroni) arriverà la terza ‘Bolognina’ della sinistra, quella guidata da Zingaretti. Ancora non è chiaro. Per ora, e fino al 26 gennaio, l’unica ‘Bologna’ che interessa ai dem è quella intesa come capoluogo di regione dell’Emilia-Romagna dove si vota per elezioni regionali che, però, sanno già di sfida di vita o di morte per tutti i principali attori politici: M5S, Pd e governo Conte da un lato, Lega di Salvini e centrodestra dall’altro. “Vinciamo in Emilia-Romagna, poi facciamo un nuovo congresso, apriamo il partito a sardine, società civile, ecologisti e allora possiamo cambiare tutto, anche il nome” dice, non a caso, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ieri ha rilasciato a La Repubblica un’intervista che fa rumore, soprattutto tra i democratici, ma anche fuori dal loro campo.

La svolta di Zingaretti parte subito con il freno tirato

La ‘svolta’, forse, è stata annunciata in modo troppo precipitoso e, soprattutto, troppo in anticipo rispetto al voto. Repubblica ci ha aperto il giornale, molti al Nazareno sono caduti dalle nuvole, Zingaretti ha capito di aver esagerato e così, ieri, per tutta la giornata, arrivano le frenate o, meglio, le precisazioni. Soprattutto quelle dal lato Zingaretti. “Nessuna intenzione di fagocitare o mettere il cappello sulle sardine”, la prima. “Non è detto che cambieremo il nome e il simbolo del Pd, vedremo il dibattito”, la seconda. Quello che non cambia è e resta, appunto, la premessa: l’obbligo – politico e, forse, morale – di vincere le Regionali in Emilia, dove non solo Bonaccini, ma anche Zingaretti (e, de relato, il governo) si giocano tutto. Peraltro, Zingaretti – in un anno, da quando è diventato segretario – ha perso tutte le elezioni regionali che ci sono state (Sardegna, Abruzzo, Basilicata, soprattutto l’Umbria), molto probabilmente il candidato governatore in Calabria del centrosinistra, Pippo Callipo, perderà la sfida con Jole Santelli del centrodestra (la quale è avanti di venti punti) e, insomma, perdere l’Emilia, storico ‘bastione’ rosso per eccellenza, cuore del buongoverno del Pci-Pds-Ds-Pd per oltre settant’anni proprio non si può. Neppure un segretario che, ad oggi, non ha avversari interni di peso reggerebbe.

Se c’è la vittoria in Emilia, ecco le mosse del segretario

Se le cose andranno bene, invece, in Emilia-Romagna, e cioè con una vittoria – anche se di misura – di Bonaccini (avanti di pochi ma importanti punti sulla Bergonzoni come gradimento personale mentre le liste di centrodestra sono davanti a quelle di centrosinistra), allora sì che si andrà avanti spediti nella direzione indicata dal segretario. I punti che ha in mente Zingaretti, in questo caso, sono i seguenti. Il primo è verifica di governo, magari anche attraverso un rimpasto, una nuova agenda e un nuovo programma per l’esecutivo cui dare una nuova spinta che gli faccia traguardare non solo il 2020 ma, addirittura, il 2022 (data di elezione del nuovo capo dello stato e sostanziale conclusione naturale della legislatura), dando quindi stabilità e respiro al governo e anche al Pd, rilanciandolo sui temi dell’economia verde, del lavoro, del fisco, etc. Poi, ci sarebbe da mettere in pratica di tentativo di assorbire i 5Stelle, o almeno la loro parte ‘migliore’, quella che vuole dare vita a un’alleanza di centrosinistra ‘organico’ (Pd+M5S+LeU, tranne Italia Viva), attirandoli nell’orbita dem e facendo leva, più che su Di Maio, su Conte e contiani. Da questo punto di vista il nuovo gruppo cui sta per dare vita l’ex ministro Fioramonti (Eco), di taglio ambientalista e progressista, è guardato con attenzione, come pure altri futuri gruppi ‘contiani’ che potrebbero nascere dalle ceneri dell’M5S, ma soprattutto mirando – magari con un nuovo leader che prenda il posto di Di Maio e grazie all’asse con Grillo – a rendere stabile l’alleanza.

Il congresso del Pd sarebbe ‘rifondativo’ ma ‘a tesi’

Infine, appunto, si darebbe il via al congresso ‘rifondativo’ del Pd, con sempre più probabile cambio di nome e simbolo (più che ‘I Democratici’, Zingaretti pensa a ‘I Progressisti’ o a un classico di altri tempi, il ‘Partito del Lavoro’) che avrebbe il compito di aprire e attirare da un lato il pezzo di LeU più vicino e che se n’era andato (Articolo 1 di D’Alema e Bersani) e, dall’altro, le Sardine, senza fagocitarle tutte ma offrendo loro tante candidature di peso. In quel caso, con la vittoria in Emilia incassata, Zingaretti non avrebbe avversari interni e il congresso – al netto di qualche candidatura di bandiera (l’area Orfini) – sarebbe poco più di un congresso tematico, cioè fatto per ‘tesi’ programmatiche, senza un reale scontro sulla leadership. L’attuale segretario, cioè, non avrebbe sfidanti, anche perché l’attuale altra, e robusta, minoranza interna, quella degli ex renziani (Base riformista di Lotti e Guerini) è già entrata in fase di avvicinamento e di entende cordiale con Zingaretti e, persino, con la sinistra di Orlando. Figurarsi se Area dem (Franceschini) si potrebbe mettere di traverso. Insomma, sarebbe un trionfo: niente rischio di elezioni politiche anticipate, alleanza con l’M5S rinsaldata, si voterebbe – da qui e per anni - solo nel seggio uninominale di Roma, dove Zingaretti ha promesso il posto a Gianni Cuperlo, escluso alle ultime politiche da Renzi. Inoltre, la strada per scrivere, con la maggioranza, una nuova legge elettorale proporzionale (il Germanicum) che compensi la riduzione dei parlamentari che arriverà con il referendum, sarà spianata. Quando, prima o poi, si rivoterà, il modo (e le alleanze) per arginare Salvini e il centrodestra si troveranno ma, intanto, il Pd sarà diventato “un partito nuovo” e, di certo, più robusto, grazie alla nuova linfa di sardine&co.

Se il Pd perde l’Emilia, invece, può succedere di tutto

Se, invece, sciaguratamente, l’Emilia andasse persa, sarebbe il patatrac: il governo ne risentirebbe di sicuro, si aprirebbe una crisi di governo di non facile soluzione e anche se non è detto che porti per forza a elezioni politiche anticipare, l’intero quadro politico e la stabilità stessa della legislatura ne subirebbero effetti pesanti, forse letali. La sirena di Salvini per andare a votare subito con il ‘vecchio’ numero di parlamentari (945 invece di 600) e con l’attuale legge elettorale invece che una nuova (il Rosatellum invece che il Germanicum) tornerebbe a farsi pesante e pressante. Difficilmente, il Pd e Zingaretti reggerebbero la pressione.

In campo contro Zingaretti scenderebbero altri nomi

Paradossalmente, il congresso anticipato del Pd si terrebbe comunque, ma in quel caso si presenterebbero dei nomi alternativi a quello di Zingaretti e forse anche competitivi. Di certo un campione di area ex renziana (si parla del sindaco di Bergamo Giorgio Gori) o il sindaco di Milano, Beppe Sala, uno di area Orfini e forse uno di Franceschini. Insomma, sarebbe il tana liberi tutti, dentro il Pd, con conseguenze ad oggi non facilmente immaginabili. Anche perché, subito dopo il congresso anticipato, e a prescindere dal cambio di nome e simbolo, il Pd potrebbe trovarsi a dover affrontare elezioni politiche anticipate quasi da solo perché l’M5S si sarebbe già liquefatto e di certo Italia viva non è una forza su cui poter contare. Il solo apporto delle Sardine di certo non basterebbe e la sconfitta sarebbe certa, con il rischio di dover passare cinque lunghi anni all’opposizione. A quel punto, per Zingaretti, anche se avesse da poco rivinto il congresso, non resterebbe che rinviare il congresso a dopo il voto o dare le dimissioni.

Il seminario interno e il tentativo di fagocitare le Sardine

Ma, fino al 26 gennaio, le strade restano tutte aperte. Per ora, in agenda, il Pd ha messo solo il seminario interno del 13-14 gennaio nel reatino aperto a ministri e parlamentari: sarà lì che Zingaretti chiederà di dare un “profilo nuovo” ai dem, ma lancerà anche un avvertimento ai 5Stelle: si sta al governo se si possono fare le cose, non per tirare a campare. Per Zinga, il Pd è e resterà il “perno dell’alternativa” alla Lega, punto di riferimento per tutti, Sardine in testa, cui deve allargarsi, perché è il solo “partito nazionale che si presenta dappertutto, vale il 20% nonostante due scissioni ed è la sola alternativa valida alla destra”. Ma, appunto, dalla mattina passata all’insegna del “sciogliamo il Pd e facciamo un nuovo partito”, la giornata di ieri ha porta consiglio, Infatti, sono di più i guardinghi e i preoccupati (l’area di Guerini, ma anche l’area Franceschini e Martina) da cambiamenti troppo radicali, dentro il Pd, che gli entusiasti (Morassut e, in parte, Orfini). Zingaretti non scioglie il nodo (“Sul nome decideremo, non credo bisogna partire dai nomi o dalle questioni organizzative”), ma al momento l’obiettivo è ‘asciugare’ le Sardine (quotate all’8-10%, tutti voti sottratti al Pd) per inglobarle nel nuovo Pd e “dare una casa a chi oggi non ce l’ha” dicono al Nazareno. Prodi non è d’accordo (“lasciamo stare le sardine”) ne lo è sul cambio del nome, ma a cambiare ogni ragionamento e prospettiva saranno le elezioni in Emilia. Il futuro del Pd (e del governo) si decide dopo le elezioni del 26 gennaio.