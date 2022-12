Pd: Bertinotti, è un morto che cammina

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Questo balletto dei candidati nasconde il vuoto programmatico e politico. Anche questi tentativi mettono in luce, lo dico senza crudeltà, che il Pd è un morto che cammina. I suoi componenti accettino la realtà e lo sciolgano, liberando energie per la fase costituente. Prima si rompe col passato e poi si fa la costituente". Lo ha detto l'ex presidente della Camera ed ex segretario di Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti, a 'L'aria che tira' su la 7. Poi, parlando dei candidati: "Posso scherzare su questa cosa seria? - ha aggiunto - Nel Pci scherzando si diceva che se vuoi scegliere il segretario devi stare nel terreno che sta fra il Piemonte e la Sardegna, se vuoi scegliere il tesoriere vai in Emilia". (ANSA).