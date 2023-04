Patuanelli è il nuovo capogruppo M5S in Senato

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il senatore Stefano Patuanelli è il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. È stato eletto oggi per acclamazione dai senatori del gruppo. "Un ringraziamento ai colleghi per la fiducia e un augurio di buon lavoro a tutti. - è il commento del neo capogruppo pentastelato -. La nostra continuerà ad essere un'opposizione dura a questo governo della crescita zero, che sta condannando l'Italia e i suoi cittadini a un ritorno al passato nel mantra dell'austerità, con ricette economiche e industriali che hanno ampiamente dimostrato di portarci alla recessione". (ANSA).