Il piano di Salvini per conquistare Palazzo Chigi. Cosa accadrà dopo il 5 di settembre

La data fatidica potrebbe essere quella del 5 settembre. Cosa accadrà è presto detto: il tribunale del Riesame di Genova deciderà sul sequesto dei conti correnti della Lega nel processo che vede Umberto Bossi e Francesco Belsito condannati per truffa ai danni dello Stato. Il Riesame, chiamato in causa dalla Cassazione, potrebbe infatti decidere non solo di confermare il sequestro dei conti ma anche di estenderlo alle tesorerie regionali. Ragion per cui - questo è il timore di più d'un esponente del Carroccio - il partito guidato da Matteo Salvini potrebbe ritrovarsi pericolosamente con le casse vuote. Neanche un euro per l'attività politica. Ma c'è un modo per bypassare il tracollo finanziario: dare vita al famoso partito unico del centrodestra del quale si parla dal giorno dopo le elezioni del 4 marzo che hanno segnato il sorpasso tra Lega e Forza Italia.

Lo spartiacque è il 5 settembre

Un progetto già in cantiere che potrebbe subire un'accelerata proprio nella prima metà di settembre. Del resto, tutti gli analisti sono concordi nell'affermare che prima o poi Salvini passerà all'incasso della popolarità conquistata in questi mesi di governo con i Cinquestelle. Se i giudici dovessero mettere il veto su qualunque partito con il nome Lega, così come temono in molti, quella del partito unico potrebbe rivelarsi l'unica carta possibile, che potrebbe tra l'altro beneficiare delle voci attive di Forza Italia, in termini monetari.

Però, scrive il Corriere della sera, ciò con significa che la crisi di governo sia in fieri. Ora come ora l'ipotesi sembra non essere in campo, come confermano diverse fonti leghiste. Lobiettivo è infatti le elezioni europee di maggio che Salvini intende vincere a mani fasse, completando la sua ipoteca su Forza Italia e puntare a una corsa per Palazzo Chigi a capo del partito unico.

Il governo dei due mondi

Le ultime frizioni e le diversità di vedute emerse fragorosamente tra le idee leghiste e quelle pentastellate, raccontano una storia più ai limiti. Il caso Diciotti, con la contrapposizione a suon di dichiarazioni al veleno tra Salvini e Roberto Fico, ancora la visita di Victor Orban che a Milano ha incontrato il vicepremier leghista e il commento di nuovo del presidente della Camera che ha detto: "E’ quanto di più lontano ci sia da me, nella mia testa, come politica, come principi e come valori". Poi la Pedemontana, dichiarazione d'intenti contenuta in un protocollo per la legalità firmata dal segretario leghista con il governatore del Veneto Luca Zaia. Una grande opera che non piace al ministro delle Infrastrutture Toninelli.

Salvini sottolinea: "Non ci hanno votato per fermare o per tornare indietro, non esistono decrescite felici: esistono solo le crescite felici. E noi siamo quelli che vogliono andare avanti nel nome della trasparenza". Parole eloquenti. Aggiungiamo le frizioni sulle ri-nazionalizzazioni caldeggiate da Luigi Di Maio e allontanate da Salvini e il braccio di ferro sulla concessione ad Autostrade, compresa la ricostruzione del ponte Morandi, e l'immagine di una struttura che scricchiola pericolosamente è completa. Gli interessati gettano acqua sul fuoco. "Con il ministro Toninelli lavoro benissimo sia sul fronte delle infrastrutture che sui migranti", assicura il viceministro leghista. Ma proiettare l'immagine di un governo nel quale ognuno segue la sua strada, indipendentemente dall'alleato, è inevitabile.