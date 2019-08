[Il caso] Giù le carte delle partita europea: Salvini dovrebbe puntare su Garavaglia. Ma resta l’opzione Trenta, all’Immigrazione

“Quando si scoprono le carte non sempre vuol dire che si finisce il gioco, più spesso s’inizia a giocare. In questo caso direi più la seconda ipotesi”. La fonte di governo, area Lega, è una di quelle vicine al dossier Commissario europeo ed è convinto che “qualora domani (oggi, ndr) Salvini facesse il nome del nostro candidato, potrebbe essere la mossa per vedere come reagisce la Presidente von der Leyen”. E se è vero, come molti suggeriscono, che Ursula abbia in mente un solo nome come commissario in quota Italia: la sua amica ed ex collega alla Difesa Elisabetta Trenta. Per cui sarebbe perfetta la delega all’Immigrazione.

Lo strappo

La nomina del commissario europeo non ha in genere grande appeal giornalistico: lontana, distante, roba per addetti ai lavori. Questa volta diventa - e come potrebbe essere altrimenti - l’ennesimo indicatore della sfida perenne tra Lega e 5 Stelle. Gli effetti collaterali potrebbero anche, in autunno avanzato, portare alla crisi di governo. E alla creazione di maggioranze diverse. Di sicuro Salvini non ha mai digerito che il 16 luglio proprio il gruppo 5 Stelle a Bruxelles abbia regalato con i suoi voti la Presidenza della Commissione alla fedelissima della Merkel. Da quel giorno - in cui la maggioranza si spaccò, Lega contro e 5 Stelle a favore della candidata tedesca e il tutto molto inatteso - Salvini si è convinto che parte del Movimento che farebbe capo a Conte e non più a Di Maio, il Quirinale e una fetta importante del Parlamento abbiano già pronto il grande piano: aspettare che la Lega apra la crisi di governo e poi, anziché andare a votare, mettere in piedi un’alleanza diversa che governerà il Paese senza andare al voto.

“Puzza di trappolone”

Un’ipotesi smentita in ogni modo da ciascuno dei protagonisti. Da qui il resistere-resistere-resistere che il leader politico della Lega ostenta dinanzi ad una situazione ogni giorno sempre più insostenibile. Da qui lo stallo sull’indicazione del nome del Commissario “italiano” a Bruxelles. Conte e i 5 Stelle continuano a dire che “tocca alla Lega fare il nome perché ha vinto le elezioni europee”. Ma Salvini sente puzza di trappolone (“se Ursula, eletta grazie ai 5 Stelle e con i voti del Pd e Fi, ci boccia il nome è chiaro che dobbiamo aprire la crisi….”), vorrebbe ritardare il nome il più possibile (in fondo serve entro il 26 settembre) mentre Conte gli ha dato l’ultimatum: “Mi serve il nome entro le 10 del 2 agosto…”. Cioè stamani, quando Ursula von der Leyen solcherà l’ingresso di palazzo Chigi per il primo bilaterale ufficiale per una colazione di lavoro dove politiche sociali (lavoro, tasse e reddito minimo) e immigrazione saranno i piatti forti.

Il passo indietro di Giorgetti

C’era un solo possibile candidato se le cose in Europa fossero andate in maniera diversa (e non fosse tornata in mano ai partiti tradizionali): Giancarlo Giorgetti, perfetto per un portafoglio chiave europeo come la Concorrenza. Ma Giorgetti si è ufficialmente sfilato oltre che fortemente stufato di una situazione politica anche interna che non ha più nè capo nè coda. Ha detto No a Bruxelles. Ha dovuto continuare a dire Sì a palazzo Chigi. E Salvini non ha più ufficialiazzato il nome. Convinto, appunto, che sia un trappolone.

“Un uomo di governo”

Fino al primo pomeriggio di ieri quando Salvini è sembrato convinto di mettere la parola fine al tormentone commissario. “Il nome - spiegava - lo facciamo nelle prossime ore, qualcuno che ha esperienza di Governo, a differenza del Pd che mandò la Mogherini vogliamo qualcuno che si occupi di dossier economici che riguardano la vita reale, commercio, industria, concorrenza”. Dunque “non un tecnico” - per stoppare le voci sui ministri Tria e Moavero - “perchè i tempi dei Monti sono finiti”. Piuttosto, “un professionista che è nella Lega da anni” e che non è escluso “possa essere al governo”. Il cerchio si restringe, arrivando a comprendere alcuni nomi che sono oggi nell'Esecutivo: "Un uomo che ora è al governo? Potrebbe", lascia aperto Salvini. Così ieri pomeriggio ha iniziato a girare, avvalorato da buone fonti interne Lega, il nome di Massimo Garavaglia, 51 anni, viceministro all’Economia, in Parlamento dal 2006 e sempre con incarichi economici. Insieme a Giorgetti, amicissimi, e Galli (sottosegretario al Mise), è il team di fedelissimi che nel 2018 ha portato in porto la legge di bilancio. E che da settimane sta lavorando a quella del 2020. Soprattutto Garavaglia è uno che deve essere risarcito per essere stato cinque volte sotto inchiesta, portato a processo per turbativa d’asta (di una gara per trasporto disabili) e pochi giorni fa assolto “per non aver commesso il fatto”. Insomma, una candidatura vera e non una provocazione come potrebbero essere gli euroscettici Borghi e Bagnai. Garavaglia, per essere chiari, è un nome di cui è difficile privarsi in una squadra di governo dove i professionisti esperti non abbondano.

Annunci e smentite

Ieri per tutto il pomeriggio, è stato questo il nome del Commissario italiano. Un atto di fiducia importante. “Allora possiamo veramente andare in vacanza” osservavano alcuni deputati della Lega certi che, mossa questa pedina (il commissario), considerato già intascato il decreto Sicurezza, nulla più possa creare fibrillazioni. Fino alla manovra di autunno..

Ma, nonostante l’annuncio del primo pomeriggio, a sera Salvini non l’aveva ancora formalizzato. Non ha voluto scoprire le carte. “Troppa carne al fuoco, mi sa che il nome glielo faccio domani” ha detto il segretario della Lega verso le 19 lasciando il Papete Beach, la spiaggia di Milano marittima scelta da Salvini come luogo dove fare la festa del partito. Lo farà stamani, entro le 10, come richiesto da Conte? “C’è tempo fino al 26 agosto, mancano ancora dieci paesi, perchè dovremmo avere fretta?”è il ragionamento che deve aver fatto il vicepremier. Mandando avanti il fedelissimo Lorenzo Fontana, neo ministro agli Affari Ue: “La Commissione deve dialogare con il primo partito d’Europa, il più votato, quello che si batte per il cambiamento in Europa e non potrà dire no al Commissario da noi indicato…”.

Altri nomi

C’è anche il suo nome tra quelli possibili. Per Fontana si ipotizzerebbe un portafoglio economico con la richiesta dell'aggiunta di una delega all'economia digitale, tema caro alla Lega.

Tra gli uomini di governo compatibili con Bruxelles c’è anche il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio (“ma l’Agricoltura sarebbe un portafoglio troppo debole per l’Italia”) e quello del sottosegretario agli Esteri Picchi. Ma in casa Lega, molti restano convinti che “il cordone sanitario antileghista creato in Ue possa impallinare qualsiasi nome”. Per poi tirare fuori il vero piano, sebbene spacciato per piano B. “Calare le carte per iniziare a giocare e scoprire i giochi” come dice la fonte di governo area Lega.

Il vero piano Ue: Trenta

E il gioco “vero” del premier avrebbe il nome di Elisabetta Trenta. La ministra della Difesa entrata al governo come “tecnico” 5 Stelle, profilo sputato fuori come molti altri dalla Link Campus University, ha stretto “un forte rapporto di amicizia (cosi descritto da fonti 5 Stelle, ndr) con le altre ministre della Difesa donne, la tedesca Ursula von der Leyen e la francese Florence Parly. La Trenta sarebbe stata decisiva nel dirottare, all’improvviso e in modo inaspettato, il voto dei 5 Stelle sulla candidata della Merkel. Decisiva, quindi, per farla eleggere. “Il prezzo politico di una cosa del genere può essere altissimo” ragiona la fonte leghista di governo. Di certo la von der Leyen non può ritenersi sdebitata avendo fatto eleggere Fabio Massino Castaldo (M5s) come vicepresidente del Parlamento europeo. Le due si scambiano messaggi, quasi quotidiani in nome di una “buona sintonia e punti di vista coincidenti”.

Il duello Trenta-Salvini

Tra questi, probabilmente, la non simpatia con Salvini. Sono continui ormai da mesi i battibecchi su porti, migranti e uso delle navi in mare che la Trenta vorrebbe e Salvini no perchè servirebbero solo “a dare punti di riferimento alle navi delle ong. Salvini ha esautorato Trenta e Toninelli sulla gestione di porti e migranti. Si può immaginare la rabbia in casa Lega se una così dovesse diventare capo dell’Immigrazione. E c’è chi riscontra anche “utili coincidenze rispetto a decisioni importanti come la produzione di aerei e carri armati”. A vantaggio della Trenta anche il fatto che von der Leyen ha detto di voler rispettare il genere: il 50% dei commissari devono essere donne. Vedremo oggi, se saranno calate le carte, quale sarà il gioco.