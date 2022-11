"Per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti". Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, durante la trasmissione di Rai 2 Restart-L'Italia ricomincia da te. All'osservazione da parte del vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, che "senza vaccini sarebbe stato magari peggio", Gemmato ha replicato: "Questo lo dice lei, non abbiamo l'onere della prova inversa. Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini". Come era prevedibile, immediatamente le parole di Gemmato sono diventate un caso tra politica e scienza.

La nota

"Sono stupefatto dalle strumentalizzazioni che l’opposizione sta montando in queste ultime ore in merito ad alcune mie dichiarazioni rilasciate ieri alla trasmissione 'Re Start' di Rai 2", afferma il sottosegretario in una nota."Ho sempre sostenuto la validità dei vaccini e la capacità che hanno di proteggere soprattutto i più fragili: come sottosegretario alla Salute ed esponente di FdI - sostiene Gemmato - voglio sgombrare il campo da interpretazioni faziose e ideologiche. L’attività parlamentare di questi anni testimonia in maniera limpida e coerente la posizione mia e di FdI. Siamo passati dall’emergenza alla convivenza con il virus anche grazie ai vaccini, adesso è tempo di guardare avanti", conclude.

Le reazioni politiche

"Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica. #Gemmato", scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. "Gemmato si deve dimettere. Un sottosegretario alla Salute che non prende le distanze dai novax è decisamente nel posto sbagliato", il tweet di Carlo Calenda, leader di Azione. "Il sottosegretario Gemmato spiega che lui non cade nella trappola di pronunciarsi sui vaccini, perché non sappiamo se funzionano. Governo dunque apertamente No-vax e anti scientifico. Chiedo a Giorgia Meloni se vuole correggere anche questa posizione o se per lei va bene così", scrive su Twitter il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova.

Resp. Policlinico Bari: "Parole Gemmato non blasfeme"

"Il fatto che un sottosegretario dichiari di voler quantificare gli esisti di una campagna sanitaria di enorme portata, come è stata quella dei vaccini anti Covid, non è blasfemo". Lo dice Silvio Tafuri, responsabile della campagna vaccinale del Policlinico di Bari e docente di Igiene all'università Aldo Moro, commentando così le parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. "L'idea che qualunque intervento sanitario sia giudicato in termini di efficacia e sicurezza è legittima - aggiunge -. E' quindi probabile che le parole del sottosegretario siano state travisate. Immagino che Gemmato abbia semplicemente voluto aprire all'ipotesi di monitorare gli effetti sul campo dell'intervento sanitario più grande della storia". Quanto alla richiesta avanzata da alcuni che Gemmato si dimetta, Tafuri chiarisce che "questo argomento appartiene a un dibattito politico dal quale sono fuori".

Lopalco: "Da Gemmato record di disinformazione"

"Il record della disinformazione. Gravissimo che arrivi da un sottosegretario alla Salute. In un'intervista l'onorevole Gemmato sostiene due argomenti falsi, ormai divenuti un tormentone della propaganda no-vax". Lo dichiara l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, consigliere regionale pugliese, in merito alle dichiarazioni del sottosegretario Gemmato. Per Lopalco è "falso" che "in Italia si sono registrati livelli di mortalità e letalità per Covid da record. Tutti i dati disponibili supportano l'evidenza che l'impatto della pandemia nel nostro Paese è in linea con i Paesi industrializzati".