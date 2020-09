Paragone: 'Caso Tridico imbarazzante'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Mi sembra chiaro che l'Inps non funzioni come un orologio svizzero e proprio per questo è imbarazzante aumentarsi lo stipendio con effetto retroattivo. Non vorrei che ci fosse, ancora una volta, una netta spaccatura nel Paese tra dirigenti e lavoratori. Ho trovato questo gesto davvero ingeneroso e scorretto". Lo dice, all'Adnkronos, il senatore ex M5s, fondatore del partito Italexit, Gianluigi Paragone, in merito alla vicenda dell'aumento dello stipendio del presidente Inps Pasquale Tridico. "E' chiaro che Conte sta facendo di tutto per cancellare le tracce del suo primo governo. Io credo, se non erro, che fosse già nell'accordo con il Pd un ripensamento su Quota 100, quindi non mi sorprende", ha detto ancora Paragone, in merito a quanto dichiarato dal presidente Giuseppe Conte al festival dell'economia di Trento.