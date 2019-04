Papa Francesco con i giovani per una società e una Chiesa rinnovate

Giovani nuovi per una società e una Chiesa rinnovate. Così Francesco pensa di portare a termine la sua rivoluzione dell’amore che non si ferma alla gioia del sesso nel matrimonio ma intende l’amore come dono della propria vita per gli altri, alla maniera di Gesù, la persona che più di tutti si è spesa per gli altri. Sono alcune delle linee portanti del documento Christus vivit con il quale Francesco completa il lungo itinerario del sinodo sui giovani celebrato lo scorso autunno con l’intenzione di mettere l’intera Chiesa sulla linea del cambiamento, non per inseguire le spinte individualiste e consumiste oggi prevalenti ma per ritrovare il sapore del Vangelo testimoniato e predicato come unica via per fermare il declino nelle società del nostro tempo.



Ho scorso il lunghissimo testo con la curiosità di scoprirvi qualcosa di aggiuntivo di quanto fosse emerso già nei lavori sinodali, scoprire qualche proposta operativa eclatante che ribaltasse il rapporto di un mondo di adulti eccedente e giovani costretti all’obbedienza. Ma la vera sorpresa è stato sia l’insieme del contenuto che mira a promuovere una Chiesa di popolo e società di popolo e sia il metodo per raggiungere questo obiettivo. All’origine di tutto il percorso Francesco pone una questione di amicizia: se non si riesce a fare amicizia con Cristo, il più vivo tra i viventi, non si va da nessuna parte e il cristianesimo può chiudere bottega. Si tratta di un’amicizia possibile e trasformativa anche nel nostro tempo dove essere giovani e vivere la giovinezza responsabile deve avvenire nella coscienza di alcuni parametri del tutto nuovi: l’ambiente digitale, i migranti visti come paradigma del nostro tempo, fenomeno strutturale e non un’emergenza transitoria che coinvolge centinaia di miglia di giovani. Riportare la Chiesa tutta a ritrovare il senso di questo incontro con Gesù Risorto per diventare lievito di felicità e accompagnare la gente verso una via di uscita alle tante brutture del male e porre fine ad ogni forma di abuso. Se cambia il lievito cristiano cambia la società nel suo insieme perché il Dio cristiano è un Dio d’amore per tutti non solo per scelte elite. I giovani rappresentano per Francesco la forza di diamante per costruire una Chiesa di servizio per la società, dove si affermi pace e giustizia.



Tra le pagine più belle del lungo testo ci sono quelle iniziali dove si mette al centro dell’intera impalcatura innovativa Gesù Cristo. Ossia Gesù della storia e dei Vangeli che è anche il Cristo cioè Figlio di Dio, l punto di congiunzione tra la divinità e l’umanità uniti in un destino unico. Scavando si scorge la radice di questa centralità di Cristi nell’essere cristiani nell’insegnamento del concilio Vaticano II che ha messo all’inizio della conversione teologica e pastorale proprio Gesù Cristo luce delle genti. I giovani sono sempre mobilitati nel corso delle generazioni a portare entusiasmo nella Chiesa perché non abbandoni mai la via del servizio, mettendosi al centro invece di Cristo o contrattando con interessi mondani.

La fede cristiana non è fatta solo per i perfetti e non è genuina quando diventa una copertura di coloro che si credono perfetti e che non hanno più nulla da imparare. Questo male Francesco lo chiama clericalismo che è all’origine di tanti mali che nella storia ha sfigurato il volto della Chiesa. Con i giovani sarà più facile costruire una Chiesa e società libere da diversi tipi di abusi: di potere, economici, di coscienza, sessuali. Robe che intristiscono la vita del mondo.

Con i giovani sarà possibile liberare la Chiesa e renderla conforme al Vangelo di Gesù. Essere giovani più che un’età, per il papa è uno stato del cuore. “Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla su passato, frenarla, renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi da un’altra tentazione: credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre, credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli altri”.



Ma qual è il messaggio, il grande annuncio che Francesco rivolge ai giovani del nostro tempo? Un Dio che è amore, un Cristo che ti salva perché vive, uno Spirito che dà vita. Una trilogia che richiama la Trinità, cuore della fede. Per questo vale la pena anche da giovani spendersi per gli altri. Giovani, chiede Francesco, “non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non osservate la vita dal balcne. Non confondete la felicità con un divano e non passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo. Rischiate anche se sbaglierete. Non guardate il mondo come se foste turisti. Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi paralizzano, per non diventare giovani mummificati. Vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate via! Per favore non andate in pensione prima del tempo”. E per fare che ciò si realizzi in primo luogo occorre mettersi a confronto con Cristo e chiedersi quale sia il nostro progetto di vita, ciò per cui ci sentiamo chiamati per concorrere alla felicità del mondo.

Se sul piano del discernimento della vocazione come risposta al nostro stare nella vita, la Chiesa viene sollecitata ad aprire i battenti, accogliendo ciascuno e non pensando di interessarsi solo a elite religiose. Occorre assumere “nuovi stili e nuove strategie” per rendere la Chiesa partecipativa e corresponsabile, non con il proselitismo ma con la “grammatica dell’amore”. La pastorale deve offrire luoghi appropriati per i giovani “che essi possano gestire a piacimento e dove possano entrare e uscire liberamente, luoghi che li accolgano e dove possano recarsi spontaneamente e con fiducia per incontrare altri giovani sia nei momenti di sofferenza e di noia sia quando desiderano festeggiare le loro gioie. Qualcosa del genere hanno realizzato alcuni oratori e altri centri giovanili che in molti casi sono l’ambiente in cui i giovani vivono esperienze di amicizia e di innamoramento, dove si ritrovano, possono condividere musica, attività ricreative, sport e anche la riflessione e la preghiera”. Insomma le istituzioni educative compresa la scuola cattolica devono rinnovarsi profondamente. I giovani, alla pari degli adulti e degli anziani fanno parte a pieno titolo del popolo di Dio e come tali anche la loro voce deve essere ascoltata. Anche i giovani sanno caricarsi di responsabilità e buon senso. Una Chiesa in uscita significa anche una Chiesa in uscita verso i giovani accolti a pieno titolo in un cammino verso il compimento dell’umano destino.