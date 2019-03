Papa, dopo Angelus, 'domani a Loreto'

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 24 MAR - Con la visita di domani a Loreto, ricordata oggi dopo l'Angelus, in cui ha chiesto la preghiera dei fedeli, papa Francesco si aggiunge alla schiera di pontefici che nel corso del tempo hanno visitato la Basilica della Santa Casa, considerata il più antico santuario mariano del mondo, dove sono custoditi i resti di quella che la tradizione vuole sia la casa di Maria a Nazareth, arrivata in Italia per "ministero angelico". Francesco segue le orme di tanti suoi predecessori. sono circa 200 i santi e i papi andati in pellegrinaggio a Loreto, compreso Pio IX, l'ultimo pontefice a celebrare messa nella Basilica 162 anni fa. In epoca moderna, si ricordano la storica visita nel 1962 di Giovanni XXIII, prima uscita di un pontefice da Roma dopo l'Unità di Italia, quelle di Giovanni Paolo II, tra cui nel 1995 il Pellegrinaggio dei Giovani d'Europa, che attirò 400 mila ragazzi sulla piana di Montorso, quelle di Benedetto XVI nel 2007 (Agorà dei Giovani, con 250 mila ragazzi ancora a Montorso) e nel 2012.