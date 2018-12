De Felice, Spirito, Ovidio e Nilde Iotti: il pantheon gialloverde secondo la legge di Bilancio

Non è proprio un pantheon ideale, ma certo i finanziamenti nella legge di Bilancio destinati a commemorare intellettuali e leader politici scomparsi raccontano molto dei riferimenti ideali di Movimento 5 Stelle e Lega. C’è molta “destra” storica, ma anche una icona del Partito Comunista italiano. Tra coloro che saranno ricordati nel 2019, grazie ai voti dei parlamentari pentastellati e di quelli leghisti, compaiono infatti Renzo De Felice, Ugo Spirito, Nilde Iotti e poi Ovidio. Tra le cosiddette “micro norme” entrate a far parte del “maxiemendamento” approvato al Senato e che sarà votato alla Camera il 28, figurano infatti anche quelle che accolgono le proposte di finanziamento per celebrazioni e ricorrenze proposte da singoli parlamentari. Come sempre accade, la stragrande maggioranza viene bocciata. Quelle accolte rappresentano dunque altrettante eccezioni e, per questo, sono ancora più significative.

Ugo Spirito e Renzo De Felice

Così, per il quarantesimo anniversario della scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo dalla nascita di Renzo De Felice, “è autorizzata una spesa di 60mila euro l'anno nel 2019-20” ciascuno. Il primo, scomparso nel 1996, è il più noto tra gli storici del fascismo, autore di una monumentale biografia di Mussolini attorno alla quale si svilupparono numerose controversie ma che è considerata ormai unanimemente come una pietra miliare degli studi sul ventennio. Il secondo è certamente meno famoso anche se, soprattutto nel corso degli anni ‘30, conobbe una certa notorietà. Filosofo, teorico del corporativismo, fu allievo di Giovanni Gentile, con il quale condivise il Manifesto degli intellettuali fascisti del 1925 scritto dopo il delitto Matteotti. Quantunque la sua filosofia abbia poi virato verso il “Problematicismo”, Ugo Spirito rimane una figura molto discussa per la sua ostilità nei confronti dello Stato liberale e per la vocazione organicista del suo pensiero.

I legionari di Gabriele D’Annunzio

Cento mila euro saranno invece destinati al Museo della civiltà istriana e all'Archivio di Fiume, che in realtà ha sede a Roma, e che ha come scopo quello di coltivare la memoria dell’italianità delle terre istriane, celebrando episodi come l’occupazione della città da parte dei legionari guidati da D’Annunzio avvenuta nel 1919, all’indomani del Trattato di pace che sancì il passaggio di Fiume-Rijeka alla Jugoslavia, e l’esodo degli istriani a causa delle persecuzioni titine. Quasi a bilanciare le altre scelte, tutte suscettibili di apparire come “nostalgiche”, la maggioranza ha ritenuto di dare il via libera alla spesa di 100mila l'anno per gli anni 2019 e 2020 per le celebrazioni del ventennale dalla morte di Nilde Iotti, membro dell’Assemblea Costituente e prima presidente della Camera donna nella storia repubblicana oltre che protagonista della discussa relazione con il leader comunista Palmiro Togliatti. A lei è dedicata una Fondazione che porta il suo nome e che oggi è presieduta dall’ex ministro Livia Turco. Al netto di altri contributi, come quelli che saranno erogati alla Cineteca italiana di Milano e a quella del Friuli, e del potenziamento dell’ufficio che si occupa delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia, a godere di grande considerazione e della fetta più importante di finanziamenti sarà il poeta latino Publio Ovidio Nasone.

I progetti di promozione

Forse anche per la suggestione della mostra in corso alla galleria delle Scuderie del Quirinale a Roma, la maggioranza ha infatti deciso di stanziare altri 700mila euro “per progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi” legati alla sua figura e di prorogare per un altro anno, fino al 31 dicembre 2019, il termine previsto per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane. Così, a duemila anni dalla morte, l’autore delle “Metamorfosi” e della scandalosa “Ars amatoria” che, insieme ad altri misteriosi episodi (“Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore: del secondo debbo tacere le mie colpe”) gli costò l’esilio nella lontana Romania e la morte lontano da Roma a circa sessant’anni, riceve oggi un tardivo risarcimento dal “governo del cambiamento”.

Matteo Salvini e il Vangelo

Nel pantheon giallo-verde, nonostante i ripetuti giuramenti di Matteo Salvini sul Vangelo, non compaiono invece figure legate alla storia del cristianesimo. In compenso, la legge di Bilancio istituisce un fondo destinato ai cristiani perseguitati. Arriva così il “Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi”. La dotazione è piuttosto importante: due milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e quattro dal 2021. Il Fondo è istituito al ministero degli Esteri ed è destinato a finanziare “interventi di sostegno, diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo”.