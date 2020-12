Palestre, piscine e impianti sportivi: per il ministro potrebbero riaprire il 7 gennaio. 'Pronto un decreto ristori'

Scuole, musei, palestre. E' in questi tre ambiti che si concentrano gli sforzi della politica e le speranze di cittadini e operatori che sperano, passate queste feste votate al sacrificio, di riprendere gradualmente con le attività che più di tutte hanno sofferto per le chiusre legate alla pandemia di Covid-19. Da una parte si guarda alla vaccinazione di massa come alla soluzione nel lungo periodo, dall'altra si attende di capire se al termine di queste feste blindate potranno riaprire scuole, biblioteche, piscine e impianti sportivi, musei e teatri. "Penso sia possibile, seppur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza entro la fine di gennaio", è la risposta che arriva dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervenuto stamattina al programma di Raitre Agorà. Se ovviamente si dovrà tnere conto dell'andamento dei contagi, dall'altra "l'apertura a fine gennaio è un obbiettivo raggiungibile".

"Vorrei lanciare un segnale di tranquillità", ha ggiunto, ricordando che il governo "sta lavorando con il Cts su questo. Prima della chiusura di ottobre avevamo predisposto un protocollo anche molto rigido e dato un fondo perduto consistente, non pochi spiccioli, per far coprire le spese fatte per mettersi in regola". Quello del ministro vuole essere un segnale di "tranquillità". "L'obbiettivo di aprire entro fine gennaio palestre centri danza piscine, seppur con alcune limitazioni, penso sia assolutamente possibile", ha detto.

Verso le Olimpiadi

In vista delle Olimpiadi poi "tutto il mondo dello sport deve essere coinvolto" nell'operazione vaccino anti Covid, ha aggiunto il ministro. Rispondendo alla domanda se secondo lui andrebbero vaccinati obbligatoriamente gli atleti che andranno, o si presume, potrebbero partecipare ai Giochi di Tokyo, il ministro ha risposto: "Tutto questo mondo deve essere di esempio e può farlo per prepararsi a questa grande competizione. Sono convinto che vada coinvolto da tutti i punti di vista".

Un nuovo decreto ristori

Infine la questione più spinosa, ovvero i ristori per tutte queste attività rimaste ferme per lungo tempo con perdite importanti in termini di fatturato. A tal proposito Spadafora ha annunciato per gennaio un nuovo decreto, il quinto. Per il settore sciistico sarà "sostanzioso perché sicuramente saremo costretti a tenere ancora chiuse le attività, ma non stiamo abbandonando nessuno. La verità è che non siamo ancora usciti dalla crisi e dovremo farlo in contemporanea con la diffusione dei vaccini, entro gennaio".