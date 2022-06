Palermo, Exit poll Rai: Lagalla sindaco al primo turno

Roma, 12 giu. (askanews) - Il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla potrebbe essere il nuovo sindaco di Palermo senza bisogno di ballotaggio, secondo il primo exit poll Opinio per la Rai diffuso a chiusura seggi. E' stimato in una forbice fra il 43% e il 47%. E in Sicilia i Sindaci vanno al ballotaggio solo se non superano il 40%. Franco Miceli sostenuto da Pd e Cinque Stelle è fra il 27% e il 31%. Mentre Fabrizio Ferrandelli si attesta fra il 14% e il 18% e Rita Barbera fra il 3% e il 5% Altri candidati oscillano fra il 5% e il 7%.