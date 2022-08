Palamara non parteciperà a elezioni politiche

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - "La lista 'Palamara oltre il sistema' non concorrerà alle elezioni politiche del 25 settembre, ma l'impegno sul grande tema della giustizia ovviamente continua": è quanto rende noto l'ex magistrato Luca Palamara. Sottolineando comunque come "l'enorme entusiasmo e la grande partecipazione che hanno animato i numerosi incontri di questi mesi sono un patrimonio che non andrà assolutamente disperso e rappresentano soltanto l'inizio di un grande progetto che ha preso forma e che continuerà a crescere nei prossimi mesi per far valere la sua voce e portare avanti il suo impegno civile e politico". "Purtroppo - spiega Palamara - raccogliere le firme de visu, collegio per collegio, in tempi così stretti e nel periodo estivo, senza avere la possibilità di farlo via pec con la firma digitale, ci ha impedito nei fatti di poter concorrere alle oramai imminenti elezioni politiche. È doveroso comunque sottolineare come in questo modo venga impedita la rappresentanza di tutto quel consenso e quell'entusiasmo manifestato da tanti cittadini in occasione dei numerosi incontri pubblici che sul tema della giustizia sono stati affrontati negli ultimi due anni e che proseguiranno nei prossimi mesi con tanti incontri pubblici già fissati. È indubbio che il sistema elettorale così come è tenda a privilegiare i partiti grandi e coloro che sono riusciti ad utilizzare un emendamento per assicurarsi la possibilità di non raccogliere le firme per presentare le liste col proprio simbolo alle elezioni politiche del settembre 2022 precluso invece alle nuove forze politiche". (ANSA).