E poi si lamentano perché il populismo prende piede. Il paese è in pratica in recessione (il che significa niente nuovi posti di lavoro), ma tutto il dibattito gira intorno alla prescrizione, tema importante, ma non così tanto. Solo Elsa Fornero, partecipando a uno dei tanti talk show ha avuto coraggio di dire che in Italia esiste un’emergenza e che questa è la crescita. Purtroppo, il problema è anche più grave di quello che pensa la Fornero. Le proiezioni esistenti, che arrivano fino al 2030, non lasciano intravedere alcun cambiamento: l’Italia continuerà a strisciare sotto una crescita dell’1 per cento, e a questi livelli non c’è alcuna ripresa dell’occupazione. Infatti, i senza lavoro dovrebbero essere grosso modo il 10 per cento anche fra dieci anni.

In queste condizioni un governo responsabile fa due cose: cancella con un tratto di penna quota 100 e reddito di cittadinanza e recupera 20 miliardi. Altri 20 miliardi li recupera tagliando le spese di alcuni ministeri. E mette insieme un pacchetto di 40 miliardi da destinare alla crescita, soprattutto diminuendo le imposte sul lavoro. Un governo non tanto responsabile, invece, fa quello che si sta facendo adesso, cioè niente. Se non inseguire le fantasie distorte dei grillini: erano stati loro a teorizzare che sarebbe bastato dare dei soldi alla gente (contro secoli di studi economici) per vedere il paese decollare. I 20 miliardi sono stati distribuiti e siamo di fatto in recessione.

A nessuno di questi campioni è venuto in mente che se fosse così facile lo farebbero tutti. Invece non lo sta facendo nessuno. Le leggi dell’economia, benché vaghe qui e là, sono poi precise sui fondamentali: se non investi, se non innovi prodotti e processi, non avrai mai crescita. Ma noi stiamo facendo esattamente questo: non innoviamo. Anzi, a ogni occasione chiudiamo qualcosa. Barbara Lezzi, dei 5 stelle, ha proposito fino a ieri, e forse lo propone ancora, di chiudere il quinto centro siderurgico (quello di Taranto, il più grande d’Europa) per sostituirlo con la coltivazione e il commercio dei mitili. Cioè il ritorno a Ulisse e Penelope. Dopo la guerra questo era un paese in gran parte agricolo e con poche tradizioni industriali, ma nel giro di pochi anni ha imparato tutto e è diventato la sesta potenza industriale del mondo. Adesso sembra che si voglia tornare indietro.