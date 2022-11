Roma, 5 nov. (askanews) - "Voglio dire a Enrico Letta che questa piazza stasera non lo avrebbe fischiato, lo avrebbe applaudito". Lo ha detto il leader del terzo polo, Carlo Calenda, durante il suo intervento alla manifestazione per l'Ucraina all'Arco della pace, lodando il segretario del Pd Enrico Letta, per la sua linea atlantista a favore di Kiev.