P. Chigi: calo sbarchi, impegnati nel contrasto traffici illegali

Roma, 10 lug. (askanews) - "La riunione appena conclusa a Palazzo Chigi sul tema dell'immigrazione è stata una occasione utile per analizzare gli ultimi dati aggiornati sul flusso dei migranti verso il nostro Paese. Dai dati a disposizione emerge che rispetto allo scorso anno c'è stato un drastico calo degli sbarchi sulle nostre coste, con il governo italiano fermamente impegnato nel contrasto ai traffici illegali. Una strategia che sta dando i suoi frutti". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine della riunione di questa sera sul tema dei migranti."Nel corso della riunione di questa sera è stato concordato - prosegue la nota - che il governo italiano contribuirà a offrire ulteriore sostegno alla Guardia Costiera libica in termini di risorse materiali e di training".