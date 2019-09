Orlando, proporzionale non unico approdo

(ANSA) - ROMA, 23 SET - L'attuale legge elettorale "non ha raggiunto gli obiettivi", cioè avvicinare eletto ed elettore, ed ha finito per essere "un premio a cartelli nati e finiti il giorno dopo il voto". "Una nuova legge elettorale deve risolvere questi problemi ma non dobbiamo dare per scontato che l'unico approdo sia quello proporzionale seppur con sbarramento". Lo ha detto il vicesegretario del Pd Andrea Orlando nella relazione che ha aperto la Direzione nazionale del partito.