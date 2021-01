Orlando: grandissima preoccupazione Pd, crisi è salto nel buio

Roma, 14 gen. (askanews) - Il Pd esprime "grandissima preoccupazione" per la situazione, perché la crisi è un "salto nel buio" di cui Iv si è assunta "la responsabilità. Lo ha detto il vice-segretario Andrea Orlando parlando davanti alla sede del partito."Iv si è assunta la responsabilità di provocare una crisi che getta il Paese nell'incertezza e nella confusione. Avevamo detto che attaccando questo governo e la maggioranza si sarebbe provocata una situazione di confusione di salto nel buio. I nostri appelli non sono stati ascoltati e purtroppo questo è avvenuto. Non possiamo che manifestare grandissima preoccupazione".Fin dalla scorsa serata lo stesso Orlando aveva chiarito che il Pd non è disposto a qualunque soluzione pur di evitare le elezioni: "Non credo che le elezioni debbano essere demonizzate rispetto ai pasticci... Non penso che si possa fare qualunque cosa pur di non fare le elezioni".