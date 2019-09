Orban a Conte: pronti a rimpatri migranti, no redistribuzione

IRoma, 21 set. (askanews) - L'Ungheria è pronta ad aiutare l'Italia con i migranti, ma non accettando la redistribuzione che chiede Giuseppe Conte. Il premier ungherese Viktor Orban parla alla festa di Fdi 'Atreju e replica al presidente del Consiglio italiano. "Conte vi ha consigliato di domandarmi perché l'Ungheria non aiuta di più l'Italia sui migrati. L'ho detto: l'Ungheria - ha spiegato Orban - è ben pronta ad aiutare l'Italia. Ma non possiamo accettare che ci siano migranti trasferiti in Ungheria".Ha aggiunto Orban: "Ma possiamo aiutare se voi difendete i vostri confini, possiamo aiutare nei rimpatri. Se Conte ci chiederà di portare alcune migliaia di migranti nei paesi da dove sono venuti, noi siamo pronti ad aiutare".