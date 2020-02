Roma, 17 feb. (askanews) - È pervenuta alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la memoria del senatore Salvini in merito alla vicenda della Open Arms. E' quanto riferisce un comunicato. Domani alle 13.00 si terrà la riunione della Giunta e in quella seduta il relatore della vicenda, il Presidente Maurizio Gasparri, farà la sua proposta, su cui si aprirà il dibattito in vista poi delle successive decisioni.