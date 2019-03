[Il retroscena] L'Opa di Salvini e Toti sui moderati, ma sinistra è di nuovo in campo

La destra è presidiata, presidiatissima. Matteo Salvini ha fagocitato tutti gli spazi, riuscendo a riprendersi il popolo che in nome della difesa contro la “gioiosa macchina da guerra” di Achille Occhetto si coalizzò nel 1994 attorno a Silvio Berlusconi, con l’alleanza col Carroccio al Nord e con quella con gli ex missini al Sud. Il punto è che c’è ancora un granaio di voti dove andare ad arare. Ed è quello dei moderati di centrodestra, che non riescono a farsi convincere dal massimalismo di Matteo Salvini né da quello di Giorgia Meloni, ma che sono “aggredibili” per lo sfaldamento di Forza Italia. Di Berlusconi ce n’è uno e nessuno dei suoi luogotenenti o cloni dialettici – nemmeno Antonio Tajani, che pure è il più bravo a gestire i rapporti internazionali – ha il carisma, la capacità dialettica o le intuizioni di manovra del Cav. Oddio, ci sarebbe Giovanni Toti, l’unico che ha il coraggio di dire che il re è nudo e che occorre cambiare rotta, ma ormai è con un piede e mezzo fuori dalla porta, e anzi sostanzialmente invitato ad accomodarsi fuori da un’esternazione dello stesso Berlusconi di qualche settimana fa. Ora, alle Europee, la candidatura in prima persona dell’ex presidente del Consiglio, che ha ripreso a girare l’Italia come una trottola, dalle piazze di Burcei e Maracalagonis per le suppletive sarde, ai paesini dell’Abruzzo e di nuovo della Sardegna per le regionali, fino alle visite continue in Basilicata per sostenere il “suo” candidato Vito Bardi, tamponerà l’emorragia ed è possibile anche che gli azzurri arrivino ben sopra il 10 per cento.

Le differenze con il Pd

Ma, a differenza del Pd, che pare davvero in ripresa, destinato a giocarsi il secondo posto con il MoVimento Cinque Stelle e comunque attorno al 20 per cento, se non interverrà una svolta decisa, un “predellino bis”, ci saranno ancora molti voti azzurri in libera uscita. Sono, per capirci, anche una parte di quelli che hanno votato sì al referendum elettorale (in cui la decisione di votare “no” è stata drammatica per Berlusconi, oltre che per Renzi ovviamente) e di quelli che hanno votato Pd alle Europee 2014. Basta vedere la composizione geografica, economia e sociale di quei voti: quartieri borghesi, aree metropolitane lombarde, ceto medio riflessivo al Sud. Insomma, è gente che non voterebbe mai “questo” Salvini e nemmeno, oggi, “questa” Meloni. E’ gente che era attratta dal disegno iniziale di Angelino Alfano e di un nuovo centrodestra, tale nei fatti e non solo nel nome, ma che non avrebbe mai voluto fare alleanze organiche col Pd e che oggi rivive parzialmente nei partitini federali con la parola “Popolare” nel nome che guardano a Maurizio Lupi. Insomma, sono tanti elettori, su cui è partita l’Opa.

Le grandi manovre

E, a sorpresa, con la grandissima capacità di manovra e di giocare su più tavoli che lo contraddistingue, il primo a lanciarla è stato proprio Matteo Salvini, che negli ultimi tempi sta mostrando il suo volto responsabile: dichiarazioni concilianti e di rispetto sia per la piazza di sabato scorso a Milano, sia per i votanti alle primarie del Pd; difesa forte delle eccellenze italiane, come nella partita per la conferma di Giuseppe Bono a Fincantieri, che ha stravinto (e con Salvini ha vinto l’Italia in questo caso); riallacciamento delle relazioni con l’Unione Europea e in particolare con la Francia, con ad esempio nessun attacco forte a Fabio Fazio sull’intervista a Macron, differenziandosi in questo moltissimo da Giorgia Meloni che ha sparato a palle incatenate. Insomma, il Salvini di lotta – pur senza deflettere rispetto ai suoi temi classici – sta lasciando spazio anche a un Salvini di governo, molto più moderato e pronto a conquistare elettori che solo tre mesi fa non avrebbero mai preso nemmeno lontanamente in considerazione l’idea di votarlo. E le continue uscite sulla Tav, a costo di minare l’esecutivo, vanno proprio nella direzione di riconquistare il cuore di industriali ed elettori del Nord storicamente leghista che erano rimasti sconcertati dal silenzio del Carroccio su roba indigeribile per la sua base come il reddito di cittadinanza o lo stop di Toninelli all’alta velocità.

La partita delle partite

Insomma, quella è la partita delle partite per riprendersi i moderati e non regalare le “madamine” a Sergio Chiamparino in Piemonte. Così come il primo governatore di area leghista lontano dal Nord – Christian Solinas in Sardegna – ha fatto il pieno di voti con messaggi moderati e non cavalcando tesi estremiste e soprattutto con un tratto umano, dialettico e persino antropologico che è l’emblema della forza tranquilla della moderazione e non del massimalismo. E, anche esteticamente, nel look di Salvini, magari la felpa non ha lasciato spazio al doppiopetto gessato, ma almeno al piumino di marca sì. Diverso è il caso di Giorgia Meloni, stretta fra un partito e anche una sensibilità personale fortemente di destra, con scelte di candidature molto forti e connotate come quella di Caio Giulio Cesare Mussolini, che farà da acchiappavoti ad esempio per tutto un mondo di militari che altrimenti non sarebbe rappresentato, ma che è chiaro che – già a partire dal nome – non sarà una calamita per i moderati.

La Meloni insiste sul sovranismo

Oppure le dichiarazioni dell'eurodeputato Stefano Maullu, ex azzurro da poco arrivato in Fratelli d'Italia, che quasi per mostrarsi più meloniano di Giorgia ha attaccato Macron e Fazio con toni che difficilmente porteranno voti fra i moderati. Insomma, Giorgia insiste sul sovranismo e sul presidio della destra. Ma il punto è che a destra voti in libertà ce ne sono pochi, perché in quei territori fa il pieno Salvini. “Perché dovrebbero votare la copia quando già c’è l’originale?” si dice in ambienti potenzialmente interessati al nuovo soggetto che erediterebbe la storia di Fratelli d’Italia, ovviamente senza cancellarne le radici di destra. E, invece, il posto dove ci sono praterie non è certo ciò che sta a destra di Salvini – che è pochissimo – ma ciò che invece sta alla sinistra della Lega di Matteo. Che, intendiamoci, non è un covo di bolscevichi, ma semplicemente un centrodestra moderato alleato con la destra e con la Lega.

Il possibile nuovo centrodestra

Se la partita fosse questa, allora a Raffaele Fitto, che si è già alleato con Fratelli d’Italia, portando Giorgia nell’Eurogruppo ECR con i conservatori inglesi, si aggiungerebbero subito il governatore ligure Giovanni Toti, quello siciliano Nello Musumeci e una trentina di parlamentari immediatamente disponibili a sposare la nuova formazione e il nuovo centrodestra. Fra l’altro, ad esempio in Regione Liguria, la collaborazione fra Toti e i due eletti di Fratelli d’Italia l’assessore ai Trasporti, al Turismo e al Lavoro Gianni Berrino e il capogruppo in consiglio regionale Matteo Rosso è ottima, così come il ruolo dei loro uomini nelle varie giunte in giro per la Regione, a partire da quella del capoluogo ligure con Marco Bucci, che ha Stefano Balleari come vicesindaco e assessore ai Trasporti e Sergio Gambino come consigliere delegato alla protezione civile e un gruppo con quattro consiglieri. E non è un caso che sia Toti, sia Musumeci abbiano fatto notare che loro rappresentano tutta la coalizione, fino agli ex ennecidini di Liguria Popolare e delle forze centriste siciliane. Insomma, è partita la corsa al centro. Con l’obiettivo di sedurre i suoi elettori.