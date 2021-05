Omofobia: Meloni, Ue condanni Stati che puniscono gay

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia. Un pensiero va a chi vive in quegli Stati dove l'omosessualità è considerata un reato, a volte punita con la pena di morte. Come in Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Iran e diversi altri Stati musulmani. Più volte Fratelli d'Italia ha posto in Parlamento la questione ma non siamo mai stati ascoltati purtroppo. Continueremo a batterci perché l'Italia e la UE condannino apertamente e prendano le distanze dagli Stati che hanno nel loro ordinamento il reato di omosessualità". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).