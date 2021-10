Omofobia( Ddl Zan, Salvini a Letta; nuova legge insieme da prossima settimana

Milano, 29 ott. (askanews) - Per il leader della Lega, Matteo Salvini, con l'affossamento in Senato del Ddl Zan "sono state punite le arroganze di Letta e Di Maio". Lo ha detto durante un punto stampa sotto Palazzo Lombardia. "Letta mi ascolti, la Lega è pronta dalla settimana prossima a discutere in commissione Giustizia al Senato il disegno di legge che aumenta le pene per chi discrimina o aggredisce in base all'orientamento sessuale. Punire i violenti o i deficienti è una nostra priorità, ma il Ddl Zan era sbagliato" ha aggiunto Salvini.