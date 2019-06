Il M5S e la "verità" sulle Olimpiadi. "Anche Salvini contro i Giochi, eppure solo noi sotto attacco"

Colpi a distanza sparati dal M5S contro i giornalisti rei di "impallinare" i pentastellati senza notare che anche Salvini le Olimpiadi di Roma, non le voleva proprio. Quelle di Milano-Cortina fissate per il 2026, che la Lombardia si è aggiudicata battendo la Svezia, ieri quelle di Roma del 2024, contro cui anche il leghista si era ripetutamente scagliato. Due pesi e due misure, insomma, a seconda che si parli di cinquestelle o di Lega. E a questo punto urge l'operazione "verità". Per i pentastellati c'è la necessità di ribadire il perché a quelle di Roma bisognava dire no mentre questo non vale per Milano. Altro che partito del "no", sembrano voler sottolineare.

"Giornali e giornalini scrivono oggi (e scriveranno domani e dopodomani) che ha vinto l'Italia 'anti-grillina' - si legge nel post comparso sul Blog delle Stelle -. La lettura di questi straordinari analisti, in sostanza, è che noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina", ha scritto il MoVimento.

Cosa scriveva Salvini nel 2016

Ma cosa scriveva Salvini nel 2016, mentre al governo c'era Matteo Renzi? "Renzi propone le OLIMPIADI A ROMA nel 2024. Per me è una FOLLIA, sarebbe l'Olimpiade dello Spreco. Sarebbe utile che il fenomeno di Firenze pensasse alle migliaia di società sportive dilettantistiche italiane, che fanno fare sport a tantissimi bambini e che rischiano di chiudere per colpa dello Stato, invece di fantasticare su improbabili Olimpiadi. Senza contare tutti i debiti e gli sprechi del passato e del presente. Tirino fuori i soldi per sistemare strade, scuole e ospedali. E poi ripensino alle Olimpiadi... Siete d'accordo con me o con Renzi?'", scrive il blog pentastellato riportando le parole twittate dal ministro dell'Interno.

"Nel progetto romano del Coni", prosegue il post, "la stima dei costi da sostenere era di circa 5,3 miliardi di euro. Di questi investimenti tra CIO, sponsor e merchandising sapete quanto sarebbe stato recuperato secondo il prospetto finanziario realizzato? Solamente 3,2 miliardi - si legge ancora -. In pratica c'erano altri 2 miliardi di euro che sarebbero stati pagati dai romani! A questi, inoltre, andavano aggiunte altre spese non conteggiate che doveva sostenere sempre il Comune. Saremmo dovuti essere, appunto, davvero dei folli ad accettare la candidatura per il 2024. Inutile ribadire che il progetto dell’epoca, relativo alle infrastrutture da realizzare e quelle da potenziare, era davvero debole. Giusto per dirne una: bisognava costruire il villaggio Olimpico alla Romanina autorizzando un nuovo quartiere che il Prg capitolino dell’epoca non prevedeva. Il comune di Roma in pratica doveva indebitare i cittadini per finanziare qualche costruttore privato. Paradossale, ma questa è la verità", scrive il blog a 5 Stelle.

Poi un plauso a Conte, il quale ha lavorato perché Milano ottenesse l'investitura. "Nel caso delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a differenza del progetto di Roma 2024, non ci saranno oneri per lo Stato. Va anche detto che il presidente Giuseppe Conte ha ottenuto che le Regioni e gli altri Enti locali, qualora ci dovessero essere entrate inferiori ai costi sostenuti per la sicurezza, andrebbero a rimborsare lo Stato. Forse abbiamo il difetto di raccontare sempre la verità e bloccare le cose poco chiare che rischiano di danneggiare i cittadini. Forse siamo attaccati perché ci opponiamo agli interessi dei privati". Poi l'attacco alla stampa, rea di non essere trasparente: "È vero, ma siamo fatti così: fieri di essere diversi dai pennivendoli. L’onestà, la trasparenza e il bene collettivo ci guideranno sempre".