Ok Cdm a bollette e codice appalti, ma slitta ddl concorrenza

Roma, 28 mar. (askanews) - Una giornata cominciata con un bagno di folla per celebrare i cento anni dell'Aeronautica e finita con un saluto al presidio della Coldiretti per "festeggiare" l'approvazione del disegno di legge contro il cibo sintetico. Di mezzo, un Consiglio dei ministri che ha un ordine del giorno decisamente ricco: un decreto bollette da 4,9 miliardi che proroga e vara nuovi sostegni a famiglie e imprese contro il caro energia e il via libera al Codice appalti. Ci sarebbe all'ordine del giorno anche l'approvazione del ddl sulla concorrenza di cui alla fine si comincia soltanto l'esame senza disco verde. Un Consiglio dei ministri che è cominciato in ritardo di circa un'ora proprio perché prima sarebbero stati fatti approfondimenti su alcune garanzie richieste da Bruxelles sul ddl di Lollobrigida ma anche per un problema di quadrature di cifre del disegno di legge sulla Concorrenza che infatti viene rinviato ad altra data.Alla fine però il governo mette la faccia soltanto sul provvedimento sui cibi sintetici: lo fa in conferenza stampa il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, insieme al collega della Sanità, Orazio Schillaci. E lo fa, appunto, la presidente del Consiglio che conclusa la riunione dell'esecutivo si concede un passaggio dai "nostri agricoltori" per spiegare che l'Italia ha fatto una scelta di "avanguardia" sul tema "della difesa dell'eccellenza" e della certezza di ciò che si consuma". Per il decreto bollette, nonostante l'importanza dell'intervento che prevede anche misure sul fisco e lo stanziamento di fondi per limitare l'impatto sulle imprese del payback sanitario, Meloni si limita invece a un post su Facebook in cui rivendica che "sostenere concretamente cittadini e imprese rimane la priorità di questo Governo".Sceglie i social anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che - pur annunciato come probabile protagonista di una conferenza stampa - celebra il varo del Codice appalti attraverso un video.In serata, dopo il Consiglio dei ministri, si è riunita anche la cabina di regia convocata per fare il punto sulla verifica degli obiettivi rendicontati al 31 dicembre 2022, sul raggiungimento degli obiettivi in scadenza nel primo semestre 2023 e sul Capitolo REPowerEU. Proprio ieri governo e Commissione Ue hanno concordato una proroga di un mese per lo svolgimento dell'assesment sui target al 31 dicembre 2022, con la richiesta, da parte di Bruxelles, di approfondimenti su alcuni punti: le concessioni portuali; le reti di teleriscaldamento; i Piani Urbani Integrati, approvati il 22 aprile 2022, per i quali la Commissione ha contestato l'ammissibilità degli interventi relativi al "Bosco dello Sport" di Venezia e allo "Stadio Artemio Franchi" di Firenze. Secondo il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, interpellato a margine della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul Pnrr della Corte dei conti, "sarebbe singolare che gli obiettivi al 31 dicembre 2022 fossero in carico a chi si è insediato a ottobre". Però Fitto ha ammesso che ci sono alcune difficoltà nell'attuazione del Piano e che "alcuni interventi da qui a giugno 2026 non possono essere realizzati". Per questo, il ministro, nel corso della cabina di regia, ha chiesto ai colleghi di effettuare "in tempi rapidi un'analisi netta e chiara di tutte le criticità relative ai progetti di competenza di ciascun ministero elaborando delle proposte d'azione concrete".