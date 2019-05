Oggi election day, seggi aperti fino alle 23 per Ue e Comunali

Roma, 26 mag. (askanews) - Seggi aperti in tutta Italia per l'ection day 2019. Gli italiani sono chiamati a votare in una sola giornata, dalle 7 alle 23, per scegliere i 73 eurodeputati italiani. Si vota anche per rinnovare il governo della regione Piemonte e in quasi quattromila Comuni. Oltre che per le elezioni supplettive per due collegi della Camera in Trentino Alto Adige.EUROPEE - Sono 50 milioni e 952.719 i cittadini italiani - residenti in Italia, nei paesi non Ue e per la quota di 1 milione e 650 mila nei paesi Ue - che oggi dovranno scegliere i loro rappresentanti in Europa per i prossimi cinque anni. Le elezioni sono a suffragio universale dal 1979. Si tratta quindi della nona volta che i cittadini Ue sono chiamati a eleggere direttamente gli eurodeputati. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 e possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni di età.Il territorio italiano è diviso in cinque circoscrizioni (per ognuna ci sarà un colore di scheda diversa): Nord-occidentale, nord-orientale, centrale, meridionale, insulare. Lo scrutinio inizierà contemporaneamente per tutti gli Stati membri appena chiuse le urne. Sono in tutto 17 le liste elettorali ammesse che, per entrare all'Europarlamento, dovranno superare la soglia di sbarramento del 4%. Sul sito istituzionale del Parlamento europeo (www.european-elections.eu) saranno pubblicati in tempo reale i risultati elettorali.Per poter esercitare il diritto di voto l'elettore, che deve aver compiuto i 18 anni, dovrà esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. E' possibile (non obbligatorio) esprimere da uno a tre voti di preferenza per candidati compresi nella lista votata. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.REGIONE PIEMONTE - In Piemonte voteranno 3 milioni 616.010 elettori in 4.807 sezioni. Qui la battaglia è tra il governatore uscente Sergio Chiamparino (Pd) e il candidato del centrodestra Alberto Cirio. Si prospetta solo un terzo posto e a discreta distanza dagli altri due per il candidato del Movimento cinque stelle, Giorgio Bertola.COMUNALI - Tra le principali città che dovranno scegliere il primo cittadino ci sono Firenze, Cagliari, Bari, Perugia, Avellino, Potenza e Campobasso. Si esprimeranno alle comunali oltre 16 milioni di elettori che si recheranno a votare nelle 19.808 sezioni elettorali allestite. In caso di ballottaggio gli elettori torneranno a votare il 9 giugno.A Firenze il renziano Dario Nardella, sindaco uscente, punta alla riconferma al primo turno contro Ubaldo Bocci, ex presidente di Unitalsi e sostenitore di Renzi al referendum costituzionale, poi diventato leghista. A Cagliari la sfida è tra Francesca Ghirra, assessore all'Urbanistica uscente, per il centrosinistra e Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, per il centrodestra. A Bari il favorito è Antonio Decaro, sindaco uscente di centrosinistra che potrebbe riuscire anche a vincere al primo turno. Il suo principale sfidante sarà Pasquale Di Rella, candidato dei principali partiti di centrodestra: Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, più alcune liste civiche. Non sembra avere grandi possibilità invece la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Pani. A Perugia correranno il giornalista della Rai, Giuliano Giubilei per il centrosinistra e il sindaco uscente Andrea Romizi di centrodestra.SUPPLETTIVE - In Trentino Alto Adige si vota anche per sostituire due deputati che si sono dimessi: Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli, eletti in Provincia. Nel collegio di Trento, la sfida sarà tra: Martina Loss per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia; Giulia Merlo per Alleanza Democratica Autonomista con PD, Futura, Leu, Unione per il Trentino, Verdi e Socialisti; Lorenzo Leoni dei Cinquestelle.Le stesse tre formazioni si contenderanno anche il collegio in Valsugana, i candidati sono: Mauro Sutto per il centrodestra, Cristina Donei per Alleanza democratica Autonomista, Rosa Rizzi per i Cinquestelle.