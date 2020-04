"Occupy Montecitorio e Palazzo Madama". La Lega nei palazzi del potere per protestare contro Conte

I deputati della Lega a palazzo Montecitorio e i senatori della Lega a palazzo Madama hanno ‘occupato’ il Palazzo. Si sono fatti ‘chiudere dentro’, dai commessi dei due Palazzi, alle undici circa di notte e, nonostante i due Palazzi siano stati, come sempre, chiusi, belli sprangati e amen, loro niente: hanno deciso che bisognava restare ‘dentro’.“Se gli italiani stanno agli arresti domiciliari, soffrono e protestano contro un governo che non li aiuta né soccorre, ci chiudiamo dentro il Palazzo anche noi” è stato l’urlo. La decisione di ‘scatenare l’inferno’ l’ha presa, ovviamente, il ‘gladiatore’ Matteo Salvini, il “Capitano, mio Capitano!” di tutti i leghisti italiani, quelli di aria come di cielo e di mare. Non tutti proprio contenti-contenti di dover passare la notte sui divanetti di Montecitorio (a palazzo Madama, peraltro, manco i divanetti ci stanno: solo triclivi di età imperiale, scomodissimi), ma forse avranno dormito nei loro uffici.

I commessi provano a cacciare i leghisti, ma resistono

Palazzo Madama e palazzo Montecitorio sono ‘occupati’. Non lo sappiamo perché, a un certo punto, i commessi – su ordine dei questori della Camera, che gestiscono tutto dell’interno del Palazzo, ordine compreso, e che, verso i commessi, hanno gli stessi poteri che un generale d’Arma dei CC ha sui suoi appuntati, cioè un potere assoluto - hanno cacciato anche noi, e pure in malo modo, ma tant’è. Se il Palazzo chiude, chiude, di solito non c’è santo che tiene. Ieri notte, invece, il ‘santo’ è diventato Salvini, che si è ripreso scena e proscenio, trincerandosi coi suoi al Senato e facendo asserragliare l’altra sua truppa a Montecitorio. Fin quando abbiamo potuto assistervi, la scena era surreale: i commessi, guidati dal ‘commesso capo’, il più potente di tutti i commessi del Palazzo cercano di far uscire – con le buone, si capisce – i leghisti perché “onorevole, dobbiamo chiudere, non potere restar qui” e loro che, pacati, replicano “siamo onorevoli della Repubblica, rappresentiamo il popolo italiano, qui stiamo e qui restiamo. Per gli italiani!”.

Anche il cronista: fuori dai piedi

Attimi di sconcerto, panico, imbarazzo. Poi, niente, amen, i commessi fanno sgomberare solo il malcapitato cronista – cioè il sottoscritto, l’unico rimasto, ad assistere alla scena – ma i leghisti no: si aggirano nei meandri del Transatlantico, tra cortile d’onore, ex galleria fumatori, corridoi laterali e piani bassi o piani alti come ‘animule vagule, blandule’, come le chiamava, con compassione, l’imperatore Marco Aurelio, reso eterno dalla grandezza delle sue opere e reso famoso dalle Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. La Casellati ordina di ‘sgomberare’, Fico è più cauto, certo è che i leghisti, nelle due ‘Camere’, ci dormiranno. Al Senato – scena cui, però, non abbiamo assistito, perché, appunto, eravamo alla Camera – l’assai stizzita presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati (due nomi, due cognomi), ordina ai commessi di “sgomberare il Palazzo”, ma mica i commessi – che delle Camere sono la ‘polizia’ interna – possono effettuare una carica come se fossero la Celere. E quelli che dovrebbero ‘caricare’, poi, sempre senatori sono.

Seduta terminata: ma a quel punto accade di tutto

Insomma, non si fa, non si può fare. Infatti, alla Camera, l’assai più furbo presidente Roberto Fico è più laico: niente ‘cariche’ dei commessi, “se vogliono passare la notte all’addiaccio che lo facciano”, il mood, e i leghisti – eroi dannunziani post litteram, colpiti dal genio del loro novello Vate (Salvini, appunto) – manco la scusa possono addurre. Alla Camera si sono inchiavardati e la notte lì han passato. Poi, arriva la notte, ma non sappiamo proprio dirvi come è andata. Possiamo solo immaginare che non è stata facile. Il momento topico a ‘fine seduta’, alle ventitré circa. La ‘seduta’ dovrebbe finire, invece scatta l’occupazione.

Dopo le dieci di sera la svolta

Succede tutto alle 22.45 de la tarde, per dirla con il poeta (antifascista, ucciso dai franchisti durante la guerra civile spagnola) Ferdinando Garcia Lorca. Il presidente di turno, Ettore Rosato (Iv), sta proclamando la “fine seduta”, cioè il ‘tana liberi tutti’. Mancano solo gli interventi di fine seduta e sembra finita lì, Ma che debba succedere ‘qualcosa’ si sa e, ormai, tutti sanno anche ‘cosa’. La voce, da ore, si è diffusa, come un lampo, ha attraversato tutti i gruppi, è corsa di banco in banco e di bocca in bocca: tutti sanno che il coup de theatre dei leghisti sta per essere compiuto e le agenzie di stampa (l’Agi, la Dire, l’Ansa) hanno già battuto i relativi take che manco sono ancora le otto di sera: “La Lega ha intenzione di occupare l’Aula e per tutta la notte”. I deputati semplici, quelli che non sanno nulla neanche se, accanto, gli crollano le Torri Gemelle – i grillini, per dire, tranne poche, pochissime, eccezioni (la Castelli, la Baldino, la Spadone, la Taverna, insomma, tutte donne, non a caso) - tirano – o almeno credono di tirare – un sospiro di sollievo. Pensano di poter tornare nelle loro “tiepide case” (e questo, invece, è Primo Levi…), dai loro affetti familiari, magari persino mangiare un parco pasto. Anche perché, come si sa, i ristoranti sono tutti chiusi, pure nel centro di Roma, e quello della Camera, certo, va bene, è aperto, ma solo di giorno - e lasciamo stare che offre solo cibi ‘precotti’ che al deputato medio fanno schifo e basta. Morale, sarebbe l’ora del riposo, delle ‘braccia di Morfeo’, e invece niente, macché: tutto sbagliato, tutto da rifare’, diceva Gino Bartali quando perdeva il tour contro Fausto Coppi, maledicendosi.

Il capogruppo leghista, Molinari, chiama a raccolta i suoi ‘pretoriani’

La decisione aveva preso piede in un “pomeriggio lungo un giorno”, come da titolo del noto film. Il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, riunisce, nel cortile d’onore di palazzo Montecitorio -i deputati della Lega e impartisce l’ordine arrivato da Salvini: “da stanotte, si occupa il Palazzo. Non ci muoviamo da qui, manco con la polizia”. Molinari un po’ sorride, e un po’ poco crede ai suoi occhi: insomma, non ha la faccia di quello proprio ‘contento’ di dover passare la notte lì, su un (comodo) divanetto, qualcuno arriva persino a sostenere che l’idea gli ripugni, che non sia d’accordo con il suo Capo (chi può dirlo?), ma è un soldato, un carabiniere, uno a ‘obbedir tacendo’ e, insomma, “se Matteo ha detto che sta’ cosa si fa, si fa”. Giorgetti c’era, ma poi scompare. I sospetti su lui e Zaia. Non a caso, Giancarlo Giorgetti, l’ex eminenza grigia della Lega, l’uomo di collegamento tra la Padania che soffre e la Ue, nel pomeriggio c’era, ma si guarda bene dal sottoporsi all’arringa, e poi scompare così come è apparso: insomma, “Giorgetti queste pagliacciate non le fa, gli ripugnano”, assicura chi lo conosce, ma tanto Giorgetti, ai giornalisti, non parla, inutile chiedergli ‘ah’, risponderebbe con ‘boh’. E ahi voglia a strologare sul governatore Zaia che vorrebbe fare le scarpe a Salvini e con la complicità di Giorgetti: la Lega, per ora, è un monolite, anche se i consensi scemano, Salvini li vede ogni giorno, gli industriali del Nord lo hanno messo sotto accusa: “te ne stai a Roma con la tua fidanzata mentre noi, qua, moriamo di virus o di economia già morta. Ti preoccupi più del Sud che del Nord” e via così andando.

Al Senato l’occupazione la ordina Salvini: “In Parlamento a oltranza”

A meno di mezzo chilometro di distanza, cioè a palazzo Madama, il capogruppo leghista, Massimiliano Romeo – uno che di Salvini è proprio fedele esecutore, meno libero e anche meno ironico di Molinari, piemontese furbo e uomo di mondo, altro che ‘carabiniere a Cuneo’ - dà identico ‘ordine’ ai suoi senatori, quelli del Carroccio. Ma lì, al Senato, è più facile: c’è Salvini e li controlla tutti, uno a uno, tutti a dir ‘sì, Capo, Giusto, Capo. Bravo, Capo’. “È ora che si torni a essere una democrazia compiuta” vibra d’indignazione la nota dei due capigruppo della Lega. “Non rallenteremo, né impediremo il regolare svolgimento dei lavori programmati”, precisano i leghisti, “porteremo nelle aule, dove resteremo anche quando la seduta è conclusa, le voci dei lavoratori, di chi soffre, dei disabili, di chi è più fragile”. Fino a quando “Conte non ci risponderà”. Cioè, oggi, in teoria, perché oggi il premier verrà in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, per un’informativa urgente (dopo cui, però, non è previsto alcun voto), ma forse fino all’anno del mai, se Salvini non sarà soddisfatto. Al termine della riunione dei capigruppo, che si trova a gestire la patata bollente, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dà mandato ai questori di sgombrare l’Aula, manco si trattasse di una preside di scuola contro i suoi ‘ragazzacci’ ma i senatori leghisti si rifiutano di uscire e, insomma, non se ne esce, appunto. Idem alla Camera.



I veri precedenti: Occupy Wall Street e l’Aventino

L’occupazione messa in campo dalla Lega ricorda - più che l’ostruzionismo dei radicali negli anni Settanta contro Dce e Pci, o quello dei comunisti sulla Nato o sulla legge truffa, quella delle scuole e università negli anni Settanta o, appunto, il movimento ‘Occupy Wall Street’ con i ragazzi no-global che si fanno caricare dalla Polizia pur di non alzarsi da terra. Cose ‘de sinistra’ che a Salvini dovrebbero, in teoria, ripugnare, ma invece, eccole qui. Oppure, ancora, l’Aventino, cioè quando i partiti antifascisti presero di petto il nascente regime fascista e abbandonarono i lavori d’aula per chiudersi in una sala, sul colle Aventino, in una sorta di ‘contro-Parlamento’ contro quello, a dominio fascista, che giudicavano illegittimo, dopo l’assassinio e il ritrovamento del cadavere del socialista riformista Giacomo Matteotti. Ma, “Santo Iddio, l’Aventino quelli lo facevano di giorno, mica di notte!” sbotta un leghista poco voglioso di farlo, questo Aventino in salsa padana e, oltretutto, in notturna. Salvini twitta: “Occuperemo le aule parlamentari ad oltranza finché non verranno date risposte agli italiani!”



In tutto questo, il ‘contingentamento’ delle presenze, un ‘accordo tra gentiluomini’ che era stato stipulato in sede di conferenza dei capigruppo, alla Camera, è bello che finito. Fratelli d’Italia prima e la Lega poi – che, fatto assai grave, ha permesso a ben tre suoi deputati malati di coronavirus di entrare in Aula mettendo a rischio la salute di tutti (i nomi li conosciamo ma non li facciamo per carità di patria…) - ha fatto saltare il banco. Ne consegue che dal Pd, con il segretario d’aula, Enrico Borghi (valtellinesi, quindi montanaro e cocciuto peggio di un bergamasco leghista), si è risposto a brutto muso, accusando Fico di “non saper rispettare le regole” e annunciandogli il ‘todos caballeros’: “Porterò tutti i giorni tutti i miei in Aula e ci divertiamo”. La ‘sanificazione’ e il voto in tribuna: semplici palliativi. Ha voglia, dunque, il collegio dei questori, a ribadire “il rispetto delle prescrizioni sanitarie” e a stabilire di “organizzare i lavori di Aula contenendoli in un arco temporale di massimo tre ore consecutive con votazioni” “per poi procedere alla sanificazione per poi poter riavviare l'attività in Aula”. La verità è che il Covid19 corre sul filo, a Palazzo, e chiunque può ammalarsi, da un’ora all’altra.

L’ultima trovata escogitata dalla presidenza della Camera, nel disperato tentativo di porre ordine in un mare magno di 630 persone solo contando i deputati, e mille dipendenti, è l’attivazione, a partire da oggi, del ‘voto in tribuna’.

Nelle tribune di solito riservate alla stampa (è così dall’Ottocento, ora sono rimasti all’Asp solo sette posti), “sono stati ricavati un surplus di postazioni per un totale di 509 posti in aula da cui è possibile votare e intervenire”, recita sempre la nota dei questori. “In caso di presenza di un numero superiore di deputati sarà decisa in capigruppo una modalità diversa di votazione, eventualmente con appello nominale” – seguita la nota e sarà avviato l’allestimento di altre sale per consentire a tutti e 630 deputati di votare, anche in spazi diversi dall’aula”. Palliativi, semplici, puri, palliativi di un’Istituzione che non vuole, o non sa, o non può, cambiare, ma che permette alle ‘barbare’ orde leghiste di occupare il Palazzo notte e giorno.