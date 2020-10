Nuovo Dpcm, Veltroni: 'Sì a messe no a teatri e cinema, mi chiedo se sia giusto'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - ''Mi chiedo ancora: è giusto autorizzare le messe e non i teatri e i cinema dove non c'è stato alcunché''. Lo ha detto Walter Veltroni ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' commentando le nuove misure del Dpcm. ''Siamo sicuri che il problema siano i bar e i ristoranti e non siano i trasporti pubblici? Quelle sono delle bombe di contagio, io credo più di quanto possano essere i bar e i ristoranti", ha detto ancora Veltroni.