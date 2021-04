[Il caso] Bombe carta per riaprire. Il governo lavora al nuovo decreto Sostegni per tagliare i costi fissi

Il premier Draghi e il ministro Franco sono al lavoro tra palazzo Chigi e il Mef su sostegni, ristori, vaccini e riaperture mentre fuori la rabbia di ambulanti e ristoratori viene respinta dai blindati di polizia e carabinieri che fanno da scudo al palazzo del governo e a quello del Parlamento. A pochi metri, in piazza San Silvestro, volano bombe carta, le forze dell’ordine rispondono con cariche di alleggerimento. Casa Pound è in prima fila e si cerca di separare chi protesta per disperazione dai provocatori. Piove e il cielo è grigio. Non è un bel modo per iniziare la settimana. “E domani sarà peggio” dicono gli agenti con i caschi ancora in testa e in tenuta antisommossa. Domani, cioè stamani, le sigle di tutto coloro che vogliono riaprire “almeno un po’” e “dove è possibile” perché “non ce la facciamo più” si ritrovano al Circo Massimo. Arriveranno da tutta Italia. Appuntamento alle ore 11. E sotto il profilo dell’ordine pubblico sarà una giornata ancora più difficile. La disperazione di chi non ha più nulla da perdere è il peggiore combustibile della piazza. I manifestanti della rete di sigle che fa capo a #ioapro hanno intenzione di restare a Roma finchè non sarà riunita la cabina di regia e non saranno comunicate delle date. Non è un ricatto. Diciamo così, una comunicazione affidata ieri sera al sottosegretario Durigon (Lega) che dopo aver ricevuto una delegazione ha promesso “aperture in sicurezza” che daranno decise entro la settimana. I ristoratori ringraziano ma non si fidano: “Aspettiamo la cabina di regia”.

La mossa di Franceschini

A palazzo Chigi la data per riaprire ancora non c'è e si continua a ribadire la linea dettata dal premier: le prossime settimane saranno di “aperture” e non più di “chiusure”; tutto dipende da come vanno i contagi e le vaccinazioni. Di sicuro saranno interventi “selettivi” e “graduali”. La novità è che ieri è stato proprio il ministro della Cultura Dario Franceschini a chiedere una riunione ad hoc del Comitato tecnico scientifico per lavorare sui protocolli di sicurezza “meno rigidi”. Come aveva chiesto anche Draghi. Si potrebbe arrivare a 400 persone al chiuso (invece che 200) e mille all’aperto. Al lavoro sui protocolli di sicurezza anche per ristoranti e bar: Fipe presenta di nuovo il protocollo elaborato a gennaio che prevede ristoranti aperti anche la sera nelle zone gialle e a pranzo in quelle arancioni, con prenotazione obbligatoria. L’obiettivo di tutti è far ripartire almeno chi ha spazi all’aperto ed è in zona gialla. Niente da fare invece, per il momento, per palestre e piscine.

Braccio di ferro tra aprile e maggio

Gli schieramenti sono quelli di sempre: Matteo Salvini vuole aprire “subito dove è possibile”; Forza Italia sostiene che il 20 aprile - alla fine di questa settimana che dovrebbe chiudere le immunizzazioni degli over 80 e fare un bel salto per gli over 70 - si debba riaprire; Italia viva è sulla stessa linea, ovverosia aprire dove i dati delle curve lo consentono. Posizioni difficilmente compatibili con quelle del Pd, M5s e di Roberto Speranza: servono ristori sostanziosi ma non si parla di riaperture fino a maggio. A quel punto, messa in sicurezza la popolazione anziana e fragile e liberati gli ospedali, le aperture potrebbero riguardare anche la sera. In pressing per riaprire ci sono da giorni anche le regioni. Giovedì ci sarà la Conferenza Stato-Regioni per definire le linee guida delle riaperture. Intanto il governatore della Campania De Luca ha annunciato di non rispettare le direttive del Commissario Figliuolo e di Draghi sulle fasce d’età perché per lui è proprietario rendere Covid free le isole e mettere garanzie sulla stagione turistica. Il ministro Garavaglia appoggia questa linea (“gli altri paesi lo stanno già facendo”). Il ministro Gelmini ha stoppato ogni fuga in avanti e tentativo di fai-da-te. La Lombardia ad esempio vorrebbe fare comunque gli insegnanti; il Lazio mettere in sicurezza le carceri. Un braccio di ferro anche politico. Per Lega e Fi è importate poter dire “abbiano aperto in aprile come promesso”, magari fosse anche fosse solo venerdì 30. Per Speranza, Pd e M5s è altrettanto importante far vedere che si va a maggio come da decreto il 26 e soprattutto in perfetta continuità con le scelte del Conte2. Tensioni che rischiano di avere l'unico effetto di allontanare l'obiettivo primario: vaccinare gli anziani, liberare gli ospedali e riaprire il paese. Il Commissario Figliuolo ha promesso 45 milioni di dosi entro giugno. Di sicuro, un quadro che agita ancora di più le piazze, illude e promette. “Stiamo a Roma finché non si riapre” hanno promesso i ristoratori in arrivo da tutta Italia ieri a colloquio con il sottosegretario Durigon.

Settimana chiave

Per i dati e quindi le riaperture. E per i dossier economici. Il governo è pronto a chiedere un extra deficit di circa 40 miliardi per finanziare un nuovo round di ristori e di aiuti all'economia. Ma il pressing dei partiti, questa volta tutti, potrebbe far lievitare ulteriormente l'entità dello scostamento. Anche perché si fa la strada l'ipotesi, preannunciata dal ministro dell’Economia Daniele Franco, di costituire un fondo ad hoc per finanziare le opere valide che resteranno escluse dal Recovery plan. Una linea di finanziamento complementare al Pnrr e che potrebbe quindi attingere al nuovo deficit. La seconda richiesta di scostamento di bilancio del 2021 dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri tra domani e giovedì insieme al Documento di economia e finanza che aggiornerà il quadro macroeconomico fissando i nuovi obiettivi di finanza pubblica alla luce dell'impatto della nuova ondata pandemica.

Al momento la tabella di marcia prevede che le risoluzioni sul Def (in Parlamento giovedì) e la richiesta di scostamento siano votate dalle aule di Camera e Senato il 22 aprile. Dopo il via libera del Parlamento l'esecutivo dovrebbe varare, a stretto giro, il secondo decreto Sostegni con ulteriori ristori e gli interventi dando la priorità questa volta ad interventi selettivi proprio per quei settori chiusi praticamente da un anno (al netto della parentesi estiva), alla ristorazione e al turismo. Una larga fatta del paese ha per fortuna ripreso a lavorare. Nel nuovo decreto Sostegni dovrebbe essere ulteriormente modificato il meccanismo dei contributi a fondo perduto: non più basato sulla perdita di fatturato (che a sua volta aveva superato il principio in voga nel Conte 2 dei codici Ateco) ma in base ai costi fissi sostenuti dalle imprese, affitti e utenze e contributi.

Le previsioni per il quadro economico

Il quadro di finanza pubblica verrà rivisto alla luce dell'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, dell'ulteriore richiesta di deficit e terrà conto del fatto che a consuntivo il disavanzo del 2020 e' risultato inferiore rispetto alle previsioni (9,5 per cento del Pil contro 10,8, grazie soprattutto ad una minore spesa) e dell'impatto positivo del Recovery plan già a partire dall'anno in corso. Causa varianti del virus, il Pil del 2021 dovrebbe attestarsi tra il 4-5, un punto in meno rispetto al 6 fissato in autunno. Da sottolineare anche che il primo scostamento dell’anno (il decreto Sostegni da 32 miliardi) ha già portato la previsione del disavanzo 2021 dall'obiettivo del 7%, indicato nella Nota di aggiornamento al Def, all’8,8% del Pil. Ora la nuova richiesta di extra deficit farebbe innalzare l'asticella almeno a quota 10%.

40 miliardi

I partiti spingono per ottenere più risorse possibili (la Lega chiede almeno 50 miliardi) ma al ministero dell'Economia prevale la cautela. La road map da qui alla fine del mese è serrata. I dossier economici sul tavolo sono molti, a partire dal Recovery plan, e i tempi sono stretti. Il governo lavora alla stesura definitiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza che conta di inviare a Bruxelles il 30 aprile dopo il passaggio parlamentare. E contestualmente dovrebbe essere varato un decreto Semplificazioni necessario per realizzare il PNRR.

Contributi per i costi fissi

Al Senato intanto si lavora sul primo decreto Sostegni del governo Draghi. I partiti hanno a disposizione un tesoretto di 550 milioni per i rispettivi correttivi. In Commissione Bilancio e Finanze sono state presentati emendamenti. Guida la classifica Forza Italia con 677 proposte, Fdi (475), il Pd 449 emendamenti, i 5 Stelle 356, il Misto 268 e Italia Viva 267. Dalla Lega arrivano 203 proposte e dalle Autonomie 157. L’obiettivo è arrivare al massimo a 500. Molti di questi correttivi puntano sui costi fissi, per trovare il modo di ridurre questa spese che dopo un anno di chiusura e attività ridotte al minimo rischiano di dare il colpo finale a molte attività.

Finale 5 Stelle

Vediamo come andrà la piazza oggi. Ieri, a guidare i manifestanti “buoni”, c’era un leader storico del Movimento 5 Stelle, Giovanni Favia, tra i primi ad essere eletto in Emilia Romagna che era stata la regione pilota per il Movimento, e anche tra i primi ad essere cacciato da Grillo perchè denunciò “la dittatura interna al Movimento”. Sono giorni chiave anche per il Movimento. Casaleggio attende il 22 aprile, quel giorno scadrà l’ultimatum per la riscossione dei 450 mila euro, la somma degli arretri che i parlamentari eletti avrebbero dovuto versare ogni mese per la piattaforma Rousseau. Intanto celebra i 5 anni dalla morte del padre Gianroberto a Sum#5, accusa i parlamentari di voler solo conservare la poltrona e quindi di voler abolire il vincolo del secondo mandato. Intanto Giuseppe Conte c’è ma anche no nel senso che non prende in mano la situazione e non dà forma e sostanza a quello che sarà un vero e proprio partito (timore di logorarsi a un anno o due dal voto politico?). Così prima ancora del partito, nel Movimento si formano le correnti. Almeno tre: Controcorrente di Casaleggio, Innovare e PiùITalia2050. Un quadro che Favia, in marcia con i ristoratori emiliano romagnoli, ieri ha commentato così: “Hanno ammainato le bandiere e stanno contando i soldi, questo è diventato il Movimento. Un tempo sarebbe stato al fianco delle piccole e medie imprese, oggi è al fianco dei banchieri”.