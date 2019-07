Nuovo botta e risposta Sala-Salvini

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - "Se io fossi il sindaco di Milano, avrei tanto tempo da dedicare alla mia Milano. Poi faccia pure politica, siamo in democrazia. In bocca al lupo a Sala". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, replicando a quanto detto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista a un quotidiano sul fatto che Salvini si può battere. "Io penso di fare bene il ministro dell'Interno e ho voglia di farlo ancora a lungo", ha aggiunto Salvini. Secca la replica del sindaco: "Questo vale anche per lui" ha detto rispondendo al ministro che gli ha detto che dovrebbe pensare a dedicarsi a Milano e quindi al suo lavoro. "Ho visto Salvini anche pochi giorni fa parlare in tv dei risultati del Cipe e di tutta una serie di iniziative che con il ministero dell'Interno c'entrano poco - ha detto Sala -. Ma questa è la politica, la politica è opinione".