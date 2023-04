Nomine, Tajani: no a lottizzazione, scegliere in base a qualità

Roma, 12 apr. (askanews) - "Le nomine arriveranno, tutto verrà fatto in tempo e faremo bene. L'importante è puntare sulla qualità. La lega si lamenta? Per quanto ci riguarda non è una questione di partito, di chi è amico di chi, si tratta di avere nelle società quotate amministratori delegati e presidenti di alto livello, quello che conta è la competenza non è la lottizzazione che non porta da nessuna parte, ciascuno fa le sue proposte che poi vengono valutate in base alla qualità". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani lasciando la festa della polizia risponde a proposito delle nomine delle società partecipate .