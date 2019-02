[Il punto] Tutti i retroscena fra Lega e Cinque Stelle per le nomine a Fincantieri. Chi guiderà il colosso

In quache modo, è l'evoluzione della specie. Fulvio Cerofolini, famosissimo primo cittadino di Genova per dieci anni alla guida di una giunta rossa Pci-Psi, fra il 1975 e il 1985, passò alla storia come "il sindaco tramviere" per aver iniziato la sua vita professionale come guidatore dei bus dell'Amt, la municipalizzata del trasporto pubblico genovese.

Dopo la sua carriera come tecnico, poi sindacalista e infine amministatore delle Ferrovie dello Stato e di Trenitalia, Mauro Moretti è entrato in Finmeccanica come il "manager ferroviere", portandola poi su un binario finanziario e sematico, con la trasformazione del nome in Leonardo.

Le quotazioni di Paolo Simioni

Ora, leggendo su "Il fatto quotidiano" l'articolo di Giorgio Meletti, che è uno dei massimi cultori e esegeti delle nomine di manager pubblici, tanto da aver trasformato l'argomento in un autonomo genere letterario, sempre informatissimo su tutti i rumors e spifferi sull'argomento, si scopre che qualcuno vorrebbe il "manager tramviere" in Fincantieri, intendendo con questa definizione Paolo Simioni, amministratore di Atac, municipalizzata del trasporto pubblico romano e fedelissimo della sindaca Virginia Raggi. E, a suggerire questo nome al numero uno di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo, sarebbe stato Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari regionali e alle Autonomie, che è uno che conta nel MoVimento Cinque Stelle quando si parla di nomine.

Ipotesi non realista

Ma, con tutta la buona volontà, risulta davvero difficile credere ai rumors questa volta. In primo luogo perchè Atac è un'azienda che, non certo per colpa di Simioni, che anzi si sta dando molto da fare - ma è comunque un dato di fatto - non gode certo di una grande reputazione. E l'idea che un manager possa passare dai problemi dei bus che si incendiano per strada, dagli autisti che parlano al telefono mentre guidano o dagli scioperi e dalle epidemie la notte di San Silvestro alla gestione dell'unico colosso industriale italiano degli ultimi anni richiederebbe un notevolissimo sforzo di fantasia, probabilmente superiore alle capacità umane.

I meriti di Bono

Ma non è tanto e non solo il profilo di Simioni quello che non rende credibile la sua designazione a Fincantieri. E' tanto e soprattutto il profilo dell'attuale amministratore delegato Giuseppe Bono a rendere praticamente incredibile e soprattutto surreale l'idea di una sua sostituzione al vertice del colosso navalmeccanico.

Da quando ha preso in mano Fincantieri, infatti, Bono ha realizzato un capolavoro di politica industriale trasformando quella che sembrava un'azienda decotta in un gioiello industriale che si aggiudica praticamente ogni commessa disponibile sul mercato mondiale, con carichi di lavoro negli otto cantieri italiani e anche in quelli sparsi nel mondo che riempiono tutti gli slot disponibili fino al 2023, 2024,2025 e in qualche caso addirittura fino al 2028.

Non basta. Perchè, in un mondo industriale in cui le aziende italiane sono spesso prede, Fincantieri è diventata l'unica grossa realtà industriale cacciatrice, con joint venture ed esperienze forti negli Stati Uniti, in Cina e in Francia con l'operazione Stx.

Il ruolo strategico di Fincantieri

E, soprattutto, dopo che la Fiat ha diversificato nel mondo ed è diventata una realtà diversa rispetto a quella che conoscevamo, Fincantieri è l'unica vera grande azienda metalmeccanica italiana diffusa sul territorio, con otto cantieri, su tutto il territorio: Monfalcone, Marghera e Ancona sull'Adriatico; Palermo e Castellammare di Stabia al Sud; Sestri Ponente, Riva Trigoso e Muggiano alla Spezia in Liguria.

Oltre, ovviamente, a tutte le direzioni ingegneristiche e alle partecipate, compresa Fincantieri Infrastructures balzata negli ultimi tempi agli onori per la ricostruzione del Ponte Morandi insieme a Salini, nel consorzio "Per Genova", a partire dal disegno di Renzo Piano. Insomma, se fosse solo per le caratteristiche imprenditoriali, non ci sarebbe alcun dubbio sulla conferma di Bono.

Ma il punto qui è che anche politicamente si sta creando un asse che porta l'amministratore delegato di Fincantieri verso la conferma. Bono, che ha una storia socialista doc, è stato sempre stimato sia dai governi di centrodestra, sia da quelli di centrosinistra, che non hanno mai potuto eccepire nulla sui suoi risultati.

Il feeling di Bono col governo

Ma anche con l'attuale governo ha creato un certo feeling, sempre a partire dai risultati incontestabili: Luigi Di Maio ha creato un forte rapporto umano con lui nel corso della visita in Cina ed è scoppiata una simpatia reciproca, culminata anche in visite del vicepremier nei cantieri; Matteo Salvini e soprattutto Giancarlo Giorgetti stimano Bono per i risultati ottenuti e, anche sul territorio, si è creato un buon rapporto con esponenti con cui in passato c'erano state schermaglie come il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, con cui ora c'è un ottimo feeling, e soprattutto il viceministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Edoardo Rixi, un tempo molto critico, che recentemente è stato anche in visita a Monfalcone, e cita Fincantieri fra le eccellenze italiane in ogni convegno. E non potrebbe fare diversamente.

Il resto lo fanno due elementi importantissimi: in un clima di debolezza internazionale dell'Italia, il governo non può nemmeno lontanamente permettersi di tagliare ponti internazionali di cui Bono è un garante per la grande credibilità all'estero e la rete di rapporti industriali e istituzionali che ha.

E anche i sindacati sono allineatissimi con Bono, mai come ora: se la Uilm di Rocco Palombella e del genovese Antonio Apa è da sempre in prima fila nel sostegno all'amministratore delegato di Fincantieri e alle sue politiche industriali, la Fim ligure di Antonio Vella ha messo per iscritto un documento così riassumibile: "Siamo seriamente preoccupati che si ipotizzi di non confermare un managemet che ha ottenuto straordinari risultati in questi anni".

E persino la Cgil di Maurizio Landini e addirittura la Fiom che storicamente era sulle barricate dell'opposizione interna, in questo momento ha ottimi rapporti con i vertici di Fincantieri, con una conflittualità ridotta al minimo.

Insomma, per tutti questi motivi industriali, economici, istituzionali, internazionali, sindacali e politici, Fincantieri ben difficilmente perderà il tram della conferma di Bono.

A proposito di tram.