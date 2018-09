[Il retroscena] Il “no” di Renzi a Zingaretti, l’attacco alla “sobrietà” e la ricerca di un leader forte. Spunta una donna

Il palco della Festa nazionale dell’Unità a Ravenna. Gli studi televisivi di Rete 4 a Roma. La platea di areadem a Cortona, cuore della Toscana sempre felix ma assai meno rossa. Nelle ultime 72 ore, lungo questo itinerario, il Pd si è rimesso in marcia in maniera piuttosto vivace per il congresso che “ci sarà nel 2019 prima delle Europee” ma che in realtà è già iniziato per decidere, e con una certa urgenza, tempi, modi e forme, soprattutto il leader, della principale, forse unica, forza di opposizione al governo giallo- verde. Ripartenza, rifondazione, cambio di nome, quali contenuti, quali idee con quali forze e alleati: tutto questo è ancora da decidere. Magari è sbagliato partire dai nomi anziché dalle idee e dagli obiettivi, ma forse non può che essere così in una società mediaticamente abituata a ragionare e sentire più sulla leadership che non sul progetto politico.

72 ore

Dunque in queste 72 ore la scena del Pd ha ripreso ad affollarsi di protagonisti e comparse di quella che dovrebbe essere la nuova stagione. E se Venerdì sera Walter Veltroni ha affascinato la platea della festa di Ravenna disegnando i confini della “sua” visione generale – “una sinistra larga e aperta, di idee e di popolo” che si rimette in moto “con umiltà e senza steccati” perché non è più questo il momento di escludere – ieri è stato il giorno in cui protagonisti e comparse hanno iniziato a definire i rispettivi ruoli. In cui tutto ha iniziato ad essere più chiaro.

Non è un caso che questo sia avvenuto nel giorno in cui ospite d’onore a Ravenna è stato il presidente della Camera Roberto Fico. Mentre, negli stessi minuti, l’ex segretario Matteo Renzi era in tv dopo mesi di assenza inaugurando il nuovo corso di Rete 4 – da canale popolare a rete dedicata all’informazione e all’approfondimento – ospite di “Stasera Italia”. E se tutti, anche il dialogante governatore del Lazio Nicola Zingaretti ufficialmente in corsa per la segreteria del Nazareno, ha precisato che “non è sua intenzione allearsi con i 5 Stelle”, ieri era a Ravenna, ascoltando Fico, è parso chiaro il motivo per cui molti elettori del Pd il 4 marzo hanno votato 5 Stelle. Ed è anche con quegli elettori – non con Di Maio o Casaleggio - che adesso il Pd, tra non poche incertezze, deve tentare una nuova interlocuzione.

Renzi anticipa Ravenna

Un contributo importante per chiarire il quadro lo dà Matteo Renzi che non ha aspettato il palco di Ravenna per “tornare” dopo la pausa estiva (è in programma giovedì sera) ma ha scelto gli studi di Rete 4, ospite del nuovo salotto serale di Barbara Palombelli. L’ex segretario ha chiarito che non parteciperà in prima persona alla sfida per la guida del nuovo Pd. Non ci sarà il suo nome sulla scheda delle primarie. “Ho già dato, ho vinto due volte. Dobbiamo avere il coraggio di dire che daremo l'appoggio a chi vince” ha spiegato facendo capire che non assisterà “da spettatore alla corsa” e anticipando il suo orientamento, almeno una parte: no a Zingaretti. L’ex segretario ha lanciato una profezia a metà tra il consiglio e l’avvertimento: “Se non scegliamo un leader vero, saremo sempre un partito senza spina dorsale”. E ha chiuso, a modo suo, alla figura del Governatore del Lazio che si è candidato ufficialmente alla segreteria venerdì scorso a Cortona, ospite di area dem, la corrente di Dario Franceschini. In realtà è almeno la seconda volta che Zingaretti: era già successo nell’assemblea del Pd di luglio. Questa volta “vale” di più. Ma Renzi ha detto che non lo voterà: “Vedremo i candidati alle primarie del Pd. Ce ne sarà più di uno, non è detto che il mio sarà Zingaretti”. Un modo soft per dire da che parte starà l’ex premier. E per ribadire con chi non potranno essere fatte alleanze: Un modo non gradito a chi, a cominciare da Franceschini, crede che invece la cosa migliore sia avere un solo candidato per evitare divisioni e ulteriori lotte interne.

La denuncia di Zingaretti

L’intervista tv è l’occasione per chiarire una volta di più il no all’alleanza con i 5 Stelle. Renzi parla al passato: “Come si faceva a fare un’alleanza con M5s che ha fatto la campagna contro di noi, con chi mette in discussione i vaccini. L'alleanza con M5s era una strada che nessun elettore di M5s e nessun elettore Pd aveva scelto”. Questo è stato nel passato ma vale anche nel presente e nel futuro. Vale ripeterlo oggi visto che tre sere fa, proprio qui a Ravenna, Zingaretti aveva aperto al dialogo con i 5 Stelle scommettendo su una scissione a sinistra del Movimento. Dopo quelle parole si è scatenato l’inferno di critiche. Anche sui social visto che proprio ieri Zingaretti, ospite di areadem a Cortona, ha denunciato gli attacchi subiti sui social (“iniziano a circolare card contro di me che stravolgono le cose che sto dicendo. Sono delle schifezze. Ma se pensano di mettermi paura si sbagliano”). Una volta chiarito che non è sua intenzione fare alleanze con i 5 Stelle ma semmai di allearsi sui temi con una bella fetta di elettori 5 Stelle, il candidato segretario ha provato a dare la carica: “Noi non ci fermiamo, andiamo avanti con più forza di prima. Io mi impegnerò per un congresso delle idee e della passione, non dell'odio e del rancore. Per cambiare e per dare all'Italia e all'Europa un futuro diverso”.

Franceschini (e non solo) crea l’asse in favore di Zingaretti

Congresso o meno, nel partito si è aperta ufficialmente la partita alleanze. Tra il No dell’ex segretario, e il Ni del candidato, c’è la spiegazione di Franceschini, come sempre abile manovratore e tessitore in queste fasi di passaggio e transizione. “Mentre la Lega è già configurata come un movimento di destra con posizioni estremiste, il Movimento 5 Stelle, sia nell'elettorato che nelle posizioni dei suoi esponenti, è più trasversale”. L’ex ministro dei Beni culturali vede come una delle maggiori insidie il fatto che “Lega e 5 Stelle possano saldarsi e costituire un blocco sociale”. E dice chiaramente che occorre lavorare da subito per evitarlo. Poi l’augurio, e l’invito, al senatore Renzi perché il congresso arrivi ad indicare un solo candidato per non disperdere energie, voti e, soprattutto, evitare odii e vendette. Come a dire che in un momento così “difficile per il Paese e la democrazia” – nessuno in queste giornate può prescindere da ciò che sta avvenendo in Libia e poi tra Siria, Iran e Russia con il giustificato nervosismo di Trump - una corsa in solitario per la segreteria sarebbe più utile al Pd e alla democrazia.

La mano tesa di Delrio

A dare una mano a Renzi – che aveva messo in guardia anche dalla “spersonalizzazione e dalla sobrietà” - arriva, sempre in serata e sempre dal palco di Ravenna, l’ex ministro dei Trasporti e ora capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio. “Il paese ha bisogno di vedere che hai un'idea forte e radicata. Quello che dice Matteo (Renzi, ndr) è non cercare mediazioni su tutto. Io non voglio mediare con Salvini. Posso discutere con il presidente della Camera ma non voglio abbandonare le mie radicalità”. Delrio è convinto che le parole di Renzi non siano un'accusa verso Gentiloni ma si riferiscono al fatto che “anche quando si governa bisogna anche dare sempre il senso della forza della proposta”. La sintonia più importante con l’ex segretario è sui 5 Stelle: “Le distanze con il M5S sono enormi – ha detto Delrio - e non si colmano con una stretta di mano”. Il pubblico ha molto, molto, molto gradito.

L’altra faccia dei 5 Stelle conquista la Festa

Cioè Roberto Fico. In fase preparatoria c’è stato tra gli organizzatori un lungo dibattito sul che fare con il mondo 5 Stelle. Invitarli, sì, no, vediamo. Di Maio ha tolto tutti d’imbarazzo declinando l’invito. Fico ha accettato in quanto presidente della Camera e confermando inviti ad altre iniziative di feste di partito. Ma possiamo immaginare che nulla avrà il valore politico di quanto è avvenuto ieri sera a Ravenna quando la terza carica dello Stato ha ricordato che “sono circa 15 anni che non mette piede alla festa dell’Unità” e ha strappato molti applausi. Come quando si è mosso tra cucine e volontari come ci fosse sempre stato. Applausi arrivati copiosi dalla platea quando Fico ha detto “senza dubbio e alcuna remora” che dalla nave Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”.

Sul palco con Fico c’era Graziano Delrio. E il primo punto è stato proprio la ricostruzione del tentativo fallito di un accordo Pd- M5s. “Noi – ha ricordato Delrio - siamo stati fautori di un tentativo di dialogo. Ma quel dialogo era molto molto difficile perchè la gran parte degli elettori 5 stelle e del Pd erano contrari”. Fico, che di quel tentativo fu il regista durante il mandato esplorativo, ha preferito guardare avanti. Con i fatti. E la cronaca.Sul tema migranti si è totalmente smarcato dal governo. Sulla Diciotti ma anche sull’Europa e Orban (“Orban e Macron sono sullo stesso piano, da respingere entrambi”). Ma la presa di distanza dalle camicie verdi risulta alla fine timida e funzionale agli elettori pentastellati delusi dalla svolta a destra imbroccata dall'esecutivo gialloverde. “Lega e M5S in questo momento lavorano su un contratto, non su un'alleanza – ha precisato Fico - E alle Europee correremo da soli”. I distinguo di Fico si sommano a quelli di Alessandro Di Battista. Anche nel M5S si apre la strada del pluralismo interno. Tra i vertici? O soprattutto tra gli elettori? Anche per il futuro del Pd, dove potrebbe farsi largo un segretario donna (oltre a Delrio, in pole c’è Teresa Bellanova) queste risposte possono fare le differenza.