Nizza: Salvini, Viminale allo sbando, Lamorgese si dimetta

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Record di sbarchi (27.190 nel 2020 contro i 9.533 dello stesso periodo di un anno fa), piazze in rivolta e ora perfino un killer tunisino sbarcato a Lampedusa e lasciato tranquillamente scappare in Francia a uccidere e sgozzare. Nel mezzo, la cancellazione dei Decreti Sicurezza per aprire porti e portafogli. Cosa deve succedere ancora? Il Viminale è allo sbando, Lamorgese si dimetta". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini (ANSA).