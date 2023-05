Nel G7 rivolto al Pacifico Meloni guarda alla centralità del Mediterraneo

Hiroshima, 18 mag. (askanews) - In un G7 che guarda al Pacifico, Giorgia Meloni è arrivata a Hiroshima con l'obiettivo di sottolineare l'importanza del Mediterraneo come 'ponte' tra gli oceani, da un punto di via geopolitico ed economico. Questo anche (o forse soprattutto) in vista del G7 2024, di cui l'Italia sarà presidente.La presidente del Consiglio al debutto nel summit (unica donna alla guida di un Paese seduta al tavolo) avrà anche l'occasione di avere contatti con gli altri leader, non solo tra i sette, ma anche tra gli ospiti. Possibile dunque, ma ancora non formalmente in agenda, un colloquio con il presidente americano Joe Biden. Con gli Usa, in attesa della visita a Washington della premier, ci sono dossier aperti e anche qualche tensione, come la fuga dell'imprenditore russo Artem Uss e il 'pressing' per non rinnovare l'accordo sulla Via della Seta con la Cina. Altro colloquio rilevante - anch'esso da costruire - potrebbe essere quello con il presidente francese Emmanuel Macron, dopo le tensioni degli ultimi mesi con Parigi sui migranti, ravvivate dalle recenti dichiarazioni del ministro degli Interni Gerald Darmanin e dal capo del partito Renaissance Stéphane Séjourné.

"Immagino che vedrò Macron nei prossimi giorni, le occasioni per vederci saranno molte ma a me non risulta che ci siano problemi tra Italia e Francia", aveva assicurato Meloni poco più di una settimana fa a Praga. Si vedrà se a Hiroshima ci sarà la ricucitura.Per il resto, il focus del summit, guidato dal Giappone e con due 'big' (Usa e Canada) che affacciano sul Pacifico, guarda molto alla Cina e all'Asia. Il premier Fumio Kishida, incontrando Meloni in un bilaterale, ha sottolineato la necessità di "mantenere la coesione" nei confronti di Pechino. Meloni ha più volte ricordato il rischio della dipendenza dalla Cina e anche oggi con Kishida ha sottolineato il bisogno di spingere sulla transizione energetica per non "creare nuove dipendenze strategiche". L'Indo-Pacifico è comunque un'area a cui Roma guarda con attenzione e il recente viaggio di Meloni a Nuova Dehli ne è la dimostrazione. Proprio in quell'occasione la premier aveva proposto il Mediterraneo come 'mare di mezzo' tra Atlantico e Indo-Pacifico. Certo per l'Italia, nel rapporto con la Cina, c'è da risolvere il problema dell'accordo sulla Via della Seta, in scadenza quest'anno. Pechino preme per un rinnovo, l'America per la sua chiusura. Meloni, sempre a Praga, aveva sottolineato che "una decisione non è stata ancora presa". In realtà, secondo fonti governative, "non c'è un'urgenza, non c'è tutta questa pressione sull'Italia". La riflessione è in corso e riguarda, si fa notare, anche Parlamento e Copasir. Alla fine l'accordo dovrebbe essere sciolto, ma occorrerà trovare il modo di farlo senza creare un eccessivo 'strappo' con la Cina.Tema in agenda molto sentito dall'Italia è poi quello del cosiddetto Global South, i Paesi del Sud del mondo. Per la presidente del Consiglio occorre uscire da una divisione in blocchi tra Paesi ricchi e poveri nel segno del "West and the rest", un approccio ritenuto "disastroso". L'Italia in particolare (con il piano Mattei) vuol essere protagonista in Africa.Altro tema centrale è quello della guerra in Ucraina: i 7 grandi ribadiranno il pieno appoggio a Kiev fino a quando sarà necessario. Prevista anche la partecipazione - probabilmente da remoto - del presidente Volodymyr Zelensky. Su questa linea l'Italia è fermamente schierata e l'accoglienza del leader ucraino a Roma sabato scorso ne è la conferma.Sicurezza economica, coercizione economica, salute, ambiente gli altri temi sul tavolo, così come il disarmo nucleare, molto sentito dal Giappone, che si trova stretto fra tre potenze nucleari (Russia, Cina, Nord Corea) in alcuni casi molto aggressive: la scelta di Hiroshima come sede del G7 non è casuale.