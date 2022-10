"Ne' con Bossi ne' con Salvini": in Brianza gli scissionisti Lega

"Qui c'e' chi non ha votato alle elezioni, i voti della Lega non sono andati alla Meloni, contrariamente a quanto affermato dai sondaggisti". Queste le parole di Giovanni Fava, ex sindaco di Pomponesco e candidato nel 2017 per il ruolo di segretario della Lega, in occasione del convegno leghista "Per il Nord! Riparte la battaglia!" tenutosi a Biassono in provincia di Monza e della Brianza. Ha poi aggiunto: "Tra cinque mesi ci saranno le regionali, io non ambisco a candidature, ma mi sono preso la piccola responsabilita' di rimettere assieme tanti movimenti che si erano spezzettati in questi anni. Ora c'e' da capire se dare battaglia alla Lega dall'interno, o creare un contenitore nuovo, emancipato e piu' contemporaneo".