E' previsto per la mattinata di sabato a Licata, Agrigento, l'arrivo del peschereccio sequestrato in acque internazionali che, con la tecnica della "nave madre", ha lasciato un barchino con 81 migranti al largo di Lampedusa. Il motopeschereccio, battente bandiera libica ha trainato un barchino in mare aperto, poi vi ha fatto salire gli immigrati che erano a bordo. Il barchino si è poi diretto verso l'Italia, mentre il motopeschereccio verso l'Africa. Si tratta - sottolineano dal Viminale - di "un precedente molto significativo e che getta nuove luci sul traffico di essere umani e sulle modalità di arrivo in Italia".

L'indagine di Frontex e le immagini del traffico

La situazione è stata monitorata dalla polizia di Stato anche grazie a un velivolo messo a disposizione da Frontex. Il passaggio degli immigrati è stato filmato, monitorato, poi sono scattate le procedure per bloccare l'imbarcazione principale: a bordo sette persone, sei egiziani e un tunisino e tutte sono in stato di fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'operazione è partita ieri nel primo pomeriggio, un'operazione complessa di contrasto all'immigrazione clandestina, che ha messo in moto il dispositivo interforze dell'Agenzia europea Frontex, della guardia di finanza, delle capitanerie di porto e della missione Eunavformed; sono stati impiegati mezzi navali ed aerei, anche a pilotaggio remoto.

Le immagini riprese dall'aereo del Mas

Alle ore 13.20 un aereo impegnato nel progetto Mas (Multipurpose aerial surveillance) dell'Agenzia Frontex, attraverso il centro di coordinamento del ministero dell'Interno, ha rilevato e documentato, a circa 60 miglia a sud dell'isola di Lampedusa, il trasbordo di numerosi migranti da un motopesca a un barchino, a cui era affiancato. Dopo il trasbordo, le due imbarcazioni si sono allontanate con rotte opposte: il peschereccio si è diretto verso le coste libiche e il barchino, carico di migranti, verso le coste italiane.

Un modus operandi, quello che usa una nave madre, "particolarmente insidioso, utilizzato dalle organizzazioni criminali che sfruttano l'immigrazione clandestina", sottolinea la guardia di finanza. Così il reparto operativo aeronavale di Palermo è intervenuto e ha coordinato il monitoraggio e "la continua osservazione aerea delle due imbarcazioni", in costante contatto con la Procura di Agrigento, e con "gli enti centrali competenti in materia di immigrazione".

Era necessario operare ad un'elevata distanza dalla costa - spiega il reparto operativo di Palermo - così è stato impiegato il pattugliatore veloce Avallone della guardia di finanza per il monitoraggio del motopeschereccio che si allontanava verso la Libia, mentre una vedetta della guardia di finanza e una motovedetta della capitaneria di porto hanno sorvegliato le mosse del barchino carico di migranti.

Nella notte, il barchino è entrato nelle acque territoriali italiane, questo ha fatto scattare il diritto di inseguimento previsto dalla Convenzione di Montego Bay sul Diritto del mare per poter affermare la giurisdizione nazionale in alto mare, e fermare il motopeschereccio che aveva trainato il barchino e i responsabili dell'immigrazione clandestina: il team d'abbordaggio del pattugliatore veloce Avallone è salito a bordo del motopesca blu, un'imbarcazione di 15 metri, con bandiera libica e sulla murata scritte in lingua araba, e ha assunto il controllo. A bordo sette persone di equipaggio, sei egiziani e un tunisino.

Contemporaneamente, le vedette hanno fermato il barchino, a quattro miglia dal Porto di Lampedusa, con i migranti, 81 persone, di cui 75 uomini, tre donne e tre minori, di presunta nazionalità libica, tunisina, algerina, marocchina e bengalese. Dell'operazione è stata informata anche la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, e gli uomini del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Palermo hanno condotto il motopeschereccio nelle acque italiane. Domani mattina il pattugliatore veloce e il motopeschereggio libico sequestrato e i sette membri dell'equipaggio, in stato di fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, stanno navigando verso l'Italia, l'arrivo, a Licata, è stimato per le 6.00 di domani. I migranti a bordo della piccola imbarcazione sono stati trasferiti nell'hot spot di Lampedusa.