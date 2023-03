Naufragio migranti, Mattarella lascia Crotone, la gente grida: giustizia

Roma, 2 mar. (askanews) - Applausi e ringraziamenti hanno salutato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella all'uscita dalla camera ardente delle vittime del naufragio di Cutro allestito nel palazzetto dello Sport della città di Crotone. Erano centinaia le persone che hanno atteso l'uscita del capo dello Stato e dalla folla qualcuno ha chiesto "giustizia e verità per l'onore del paese".All'uscita del palazzo dello sport il Presidente è stato salutato dal presidente della regione Calabria Occhiuto e da alcuni sindaci della zona. Mattarella era accompagnato dal prefetto al'interno della camera ardente ma non ha voluto fossero presenti altre persone nei minuti di raccoglimento che ha dedicato in omaggio alle vittime.