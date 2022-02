Il terzo polo esiste, ha più popoli in marcia e idee chiare. Mancano però leader e alleanze  

Il partito di Calenda è nato. L’incubazione è stata dura, ha sfidato due anni di pandemia. Il battesimo per le comunali dello scorso ottobre a Roma è stato trionfale ma quello che s’è visto in questi due giorni a Roma è la costruzione in carne ed ossa di un vero partito con un pedigree liberal-progressista, quadri dirigenti, linea e contenuti chiari. Anche gli obiettivi: “Noi possiamo arrivare al 20%” ha detto il fondatore Carlo Calenda ieri concludendo la due giorni del primo congresso di Azione. L’offerta politica è sul tavolo: “Oggi nasce il terzo polo del riformismo e della cultura di governo, dobbiamo costruire un'alternativa possibile al populismo e al sovranismo: il grande centro non esiste, esiste un'area pragmatica che contiene le grandi famiglie politiche europee”. Se dovessimo per forza trovare un’etichetta secondo le tradizionali categorie politiche, potremmo scegliere quella di un liberal-socialismo che fu la matrice del partito d’Azione di Parri, Lussu e Comandini. Ebbe vita breve (1942-1947) ma intensissima e un ruolo chiave nel formare le coscienze che tirarono l’Italia fuori dal fascismo e la liberarono dal nazifascimo.

“Al 20%”

In questi due giorni Calenda (eletto segretario) e Matteo Richetti (presidente) hanno detto no ai 5 Stelle - “non adesso, almeno, poi se dovessero cambiare, lasciare i No e i sussidi, se ne potrà parlare” - no a Fratelli d’Italia, si alla Lega “se fosse quella di Giorgetti (tra gli ospiti del congresso, ndr), e non quella di Salvini”, sì a Forza Italia se decide cosa diventare da grande. Sì, ovviamente, a Italia viva: a Matteo Renzi Calenda ha dedicato uno dei passaggi più forti emotivamente. “Io devo moltissimo a Matteo (fu Renzi a scoprire Calenda e ad inviarlo, scatenando gli odi delle diplomazie della Farnesina, a come delegato del governo a Bruxelles, ndr) e credo che sia stato il miglior presidente del Consiglio da De Gasperi in avanti” ha detto Calenda. “A Matteo dico: e certo che questo è il tuo campo e che possiamo stare insieme ma non è concepibile che tu possa prendere soldi da uno stato estero. Quindi devi scegliere tra politica e business”. Col Pd di Enrico Letta l’intesa è ben oltre quello che sembra. Non a caso il segretario dem, ospite d’onore al congresso, ha detto sicuro: “Insieme vinceremo le elezioni del 2023”.

Tutto fermo fino ad ottobre

Tutto chiaro, quindi. Tranne la cosa più importante: chi tra gli invitati risponderà all’offerta; con quali regole del gioco, cioè quale legge elettorale si andrà a votare nel 2023. Ecco che sarà molto difficile vedere Azione aggregare il campo libelaral-progressista per le amministrative di primavera. Nulla o poco succederà da qui ad ad allora sotto il profilo di alleanze e cartelli elettorali. Anche perchè i sistemi elettorali i comuni e regioni garantiscono forme di aggregazione senza il cappio della coalizione. Calenda farà da solo, dicendo che correrà da solo e che avrà il 20%. In realtà lui come altre forze che insistono sulla stessa area dovranno valutare il dà farsi sulla base di alleanze locali e in funzione del candidato Cercando di dare visibilità al simbolo e di misurarsi. Genova, ad esempio: Calenda ha fatto capire che convergerà i voti di Azione sul sindaco Bucci, laico di Forza Italia, massima intesa col governatore Toti (Coraggio Italia) ed eletto cinque anni fa dalla coalizione di centrodestra, indicato da Berlusconi. Ci ha pensato Andrea Orlando, ministro del Lavoro della sinistra del Pd, a dire una rispostaccia a Calenda. Un tweet al veleno: “Calenda dice nè 5 Stelle nè Meloni. Intima al Pd di rompere con i 5 Stelle. Annuncia che a Genova sosterrà Bucci sostenuto anche dalla Meloni. Non fa una grinza.

Tutto questo per dire che il vero obiettivo di Calenda, così come di Italia viva e di Coraggio Italia, le tre forze che più insistono in questa area liberal-progressista-pragmatica, sono le elezioni politiche del 2023. E che fino ad ottobre difficilmente sarò chiarito il quadro politico. Calenda, e non solo, hanno così tutto il tempo di fare il loro viaggio per l’Italia e costruire/rafforzare dal basso le rispettive creature partitiche.

Campo largo vs campo tosto

Oltre + Europa con cui è già stata sottoscritta l’intesa politica, è stato evidente - al di là di eventuali accordi già scritti di cui si parla da prima di Natale - che il partito a cui l’intesa è più avanti è il partito Democratico di Enrico Letta. Con un distinguo sostanziale e di difficile soluzione: al “campo largo” di Letta, Carlo Calenda contrappone il “campo tosto”. E su questo campo sfida gli amici Letta e Renzi a convergere, assieme a liberali e a Forza Italia.

E’ sul Risiko delle alleanze che si gioca il futuro del neonato “terzo polo”, come lo chiama Calenda. Azione non sarà “il centro”, nè “il partito di Confindustria” ma “il terzo polo riformista, il luogo di incontro delle migliori tradizioni politiche italiane, quella liberale, quella socialista e quella cattolica. Con la competenza e il senso di responsabilità della sua classe dirigente intende rilanciare la bellezza della politica distrutta dal sovranismo e dal populismo”.

Al momento, tuttavia, i soli interlocutori risultano essere quelli di Piu' Europa, con i quali è in piedi il progetto di federazione. Dopo Benedetto Della Vedova, al congresso di Azione si sono affacciati Emma Bonino e Riccardo Magi. Un impatto nè formale nè di routine. Entrambi, diciamo così, non l’hanno toccata piano. Magi ha attaccato Calenda sui referendum, anzi sul clima post decisione Consulta. “Calenda - ha ricordato Magi - ha detto che se ci mettiamo a criticare anche la Corte chissà dove andremo a finire. Caro Carlo, se qualcuno ti mena ed è molto piu' grosso di te e non ha ragione, rispondere non è un attacco ma una difesa. E non è una difesa dei promotori o di chi ha firmato per i referendum. E' una difesa della democrazia”. Bonino, lato suo, ha attaccato duro sul “tasso di testosterone” che si respira in Azione, ha invitato a “contare a dieci prima di parlare” ed ha auspicato “una maggiore presenza di donne”. Non un tanto al chilo però, donne preparate e competenti. E meno male che Azione e +Europa sono alleati. Però è anche vero che Bonino e Magi sono prima di tutto loro.

La risposta di Calenda non si è fatta attendere: “Ringrazio Bonino, ma c'è una cosa su cui non sono d'accordo: un terzo degli organi di Azione è fatto da donne che sono lì non perchè sono donne ma perchè sono assolute fuoriclasse”.

Calenda (Ansa)

Duro con tutti, anche con Letta

Con Letta le cose non andate meglio. Il segretario del Partito Democratico ha pronosticato a Calenda un futuro insieme, radioso e di successo. “Vinceremo e governeremo insieme”. Ma il “campo largo” a cui pensa Letta e che dovrebbe vedere insieme progressisti, liberali e riformisti, tradotto in sigle significa da Leu a Calenda, passando per M5s. Una sentiero stretto, che le parole di Calenda rendono ad oggi impraticabile. Già sabato sera, dopo la prima giornata di lavoro e il no secco ai 5 Stelle, Giuseppe Conte aveva definito il “campo largo” di Letta una “accozzaglia”. Calenda ha ripreso il concetto: “Per una volta sono d’accordo con lui: il campo largo è un’accozzaglia”. Non è stato meno esplicito il neo presidente di Azione Matteo Richetti: “Non serve solo un campo largo, ma un campo chiaro. Conte denuncia che la nostra è una proposta di accozzaglia, ma è lui che per due volte ha cambiato idea sui decreti sicurezza. Le ambiguità non sono certo di Azione ma di chi propone alleanze per vincere e poi non è in grado di governare". Campo largo, campo tosto: per Calenda, M5s e FdI sono due tabù. Se Letta vuole, quindi, “venga lui nel nostro campo”. Al segretario pd, Calenda non risparmia nulla, comprese le ospitate alle iniziative di Fratelli d'Italia. “Gridano al fascismo e poi Letta si presta alle scenette con Meloni, tipo Sandra e Raimondo”.

Il sud e i sindacati

A Calenda non fa certo difetto la chiarezza. Che in effetti però, almeno finora, non ha portato gran bene ai leader politici della seconda repubblica.

Alleanze a parte che sono ancora in alto mare, Calenda ha rilanciato le sue parole d'ordine, serietà, concretezza, responsabilità, pragmatismo, ma anche etica, lotta agli evasori, che, se lui fosse premier “andrebbero in galera”. Spesso accusato di essere troppo vicino alle categorie datoriali, Calenda ha bacchettato le organizzazioni di categoria che “spesso giocano a chi chiede di più”. Si definisce un leader "liberal progressista" e prende posizioni a favore del salario minimo, contro le moderne forme di sfruttamento sul lavoro: “Meglio un lavoro pagato da schiavo che niente è un ragionamento degno di un Paese in via di sviluppo, non di un Paese moderno. Nessuno dovrebbe lavorare per meno sette euro all'ora. Non possiamo dire che servono più ingegneri e poi li paghiamo 1.300 euro. Basta - aggiunge scaldando la platea - con la povertà lavorativa”. Netto anche sul tema dell'energia: “Dobbiamo mettere le centrali nucleari in Italia: la transizione ecologica ha un costo. Basta parlare a vanvera”. Se serve una riforma, avanti con monocameralismo secco. Si è infiammato mando ha parlato di mezzogiorno: “Il federalismo al Sud non ha funzionato, perchè il Sud non è stato capace di eleggere persone capaci e competenti. Ogni volta che vado in Sicilia e mi chiedono del federalismo, dico: eleggetevi politici decenti. Quando non funzionano le Regioni devono essere commissariate: non è possibile che la sanità calabrese sia da Africa equatoriale”. E poi il sindacato. “C'è un sindacato prono al populismo dei Cinque Stelle. Ho visto un sindacalista mettere il cappello del suo sindacato al ministro di Maio, mentre lui era impegnato ancora a capire qualcosa dell’Ilva. Il sindacato ha due modalità per operare. È super pragmatico nelle piccole crisi industriali mentre quando ci sono grandi crisi comincia a prendere posizioni di natura politica”. E qui diventa poi difficile trovare soluzioni.

Il pensiero alla fine va sempre a Draghi

La reazione dal Nazareno agli attacchi sui 5 Stelle e il campo largo è stata laconica, come sempre nella segreteria Letta. Due parole: pazienza e costruzione. Il tempo della politica, d'altra parte, si espande e restringe a seconda delle circostanze e, al momento, le elezioni del 2023 appaiono lontane, viste le incognite in campo. Prima fra tutte la legge elettorale: lo scetticismo sul fatto che si riesca ad arrivare a una nuova legge elettorale rimane alto fra le forze politiche. Anche la senatrice Emma Bonino, arrivando al Palazzo delle Esposizioni, confida: “Per me, non ne faranno nulla”. Nel caso si andasse al voto con il Rosatellum, le probabilità di ritrovarsi ancora senza vincitori ne' vinti sarebbero alte e il modello di governo Ursula potrebbe mostrare una sua utilità. Magari con Mario Draghi ancora in plancia di comando. Il nodo Draghi è stato il non detto della due giorni al pala Congressi dell’Eur. “Noi il partito di Draghi? Non posso fare questo a Draghi. Noi ci riconosciamo in quel percorso di riformismo che guida l’azione del governo Draghi. Ho grande rispetto per il lavoro che sta facendo e gli dico che bisogna avere grande rispetto per la politica”. A Calenda non è piaciuto “il dismissing della politica” da parte del premier. Quel suo dire “io politico mai” perchè la politica è la più nobile delle arti.

Il terzo polo ha confini chiari ma gli manca il leader. E per quanto Calenda abbaia passato due giorni a dire che li leaderismo è finito e che lui porta Azione al 20% e poi “non vedo l’ora di lasciarlo a qualcuno di voi”, è evidente che il terzo polo vede in Mario Draghi il suo federatore e leader. Prospettiva a cui, come è noto, il premier ha seccamente rinunciato. Ecco perchè a Calenda l’unica cosa che non è piaciuta di Draghi e quel suo dire no. Con molta nettezza. Ma un anno in politica è un tempo molto lungo. Di questi tempi, ancora di più. Dunque è tutto da vedere.