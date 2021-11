Nassiriya: Fico, profondamente grati a chi ha onorato Paese

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Le Istituzioni e tutta la comunità nazionale devono rinnovare un sentimento di profonda gratitudine verso queste donne e uomini che con dedizione, lontani dagli affetti, hanno reso onore al nostro Paese. Essi incarnano lo spirito più autentico delle missioni internazionali che è, e deve restare sempre, quello di uno strumento al servizio della causa della pace. Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in occasione della giornata in ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace celebrata dal presidente di Montecitorio accanto alla targa posta nel 2009 in ricordo dei caduti. (ANSA).