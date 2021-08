Mps: Meloni, vicenda vergognosa e da Terzo mondo

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - "Io penso che la vicenda Montepaschi sia una vicenda vergognosa, degna di un Paese del Terzo mondo". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, durante un incontro con la stampa a Milano per sostenere il candidato sindaco Luca Bernardo. Per Meloni è evidente "che fosse vergognoso nominare Padoan in quel modo" ai vertici di Unicredit "perché c'erano delle responsabilità su Montepaschi che aveva avuto anche da ministro". (ANSA).