[il caso] Il Movimento processa i vertici: “Non abbiamo leadership e voi ci schiacciate troppo sul Pd”

“Il problema è che in queste condizioni, in cui non siamo in grado di controllare il voto di chi ci siede accanto, basterà nulla a settembre tra Mes, legge elettorale e decreti vari per fare un pasticcio e mandare tutti a casa”. Così parlava ieri sera all’ora di cena nel cortile della Camera un deputato 5 Stelle. Nè un big nè un peones. Uno che però ha gli occhi abbastanza aperti per capire che “così non si può andare avanti. Il problema dell’assenza di leadership ci schiaccia e rischia di farci perdere la strada e il consenso”. Nelle sue parole il problema è non tanto se quel voto - in un senso o nell’altro galeotto - sarà giusto o sbagliato ma il risultato finale: provocare una crisi di governo e mandare tutti a casa. E’ questo, oggi, il rischio “più grave” nella compagine divisa in mille micro tribù, acefala e attraversata da desideri di revanche e di regolamenti di conti a cui è ridotto l’ancora potente, nei numeri, Movimento 5 Stelle.

Nella fossa dei leoni

L’ennesima resa dei conti del Movimento era prevista per ieri sera, martedì, alle 20 e 45, nella “fossa dei leoni” dell’auletta dei gruppi alla Camera. Inizierà con quasi un’ora di ritardo. Finirà all’una di notte. La sfiducia ai vertici del gruppo Camera resterà solo nelle parole e negli interventi e non andrà mai alla conta. Galleggia, sospesa, pronta a diventare nuovamente arma quando sarà necessario. Del resto, non è certo la vigilia delle ferie estive, a Camere chiuse, il momento più adatto per aprire una crisi manifesta nel più importante partito di maggioranza.

Tutto rinviato a settembre

Se ne riparla dunque a settembre. Ma l’assemblea di ieri sera, al di là del fatto che non ha tecnicamente “sfiduciato” i vertici come era stato lasciato intendere nelle 48 ore precedenti, ha messo in chiaro due aspetti più urgenti. Il primo: il premier Conte ha compreso con ogni evidenza di non avere più dietro di sé un gruppo compatto in Parlamento. Incertezza numerica che espone premier e governo ad ogni tipo di eventualità. Il secondo: l’ex capo politico Luigi di Maio o decide in fretta cosa fare da grande oppure è destinato sempre di più a perdere peso rispetto ad una leadership che non ha mai veramente lasciato. E per quanto abbia trasformato la Farnesina in quel quartiere generale che il Movimento si è sempre rifiutato di avere, la lontananza, l’agenda e la competizione con Conte gli impediscono di “controllare” come vorrebbe la situazione. Una situazione da cui il Movimento può uscire solo con un congresso che chiarisca una volta per tutte leadership e linea politica. Da questo momento di chiarezza, probabilmente, potrebbe uscire anche una micro-scissione. Ma gli stati generali sono rinviati da marzo e non se ne parla fino al voto per le regionali. Quello sì il momento della verità e non solo per il Movimento.

Il processo

Più uno sfogatoio che un regolamento di conti, l’assemblea è stata fin dai primi interventi un vero e proprio processo al gruppo dirigente della Camera: il capogruppo Crippa, il vice Riccardo Ricciardi. Non è mai stato letto il capo di imputazione e non s’è proceduto all’esecuzione della pena (cacciata del direttivo) ma solo perché a dicembre comunque dovranno tutti lasciare (per regolamento, l’incarico dura un anno). Sono state però indicate le accuse: “Nessuna condivisione delle scelte sempre calate dall’alto”; la “sostituzione di circa dieci deputati 5 Stelle in Commissione Finanze il 29 luglio, la sera del rinnovo delle presidenze di Commissione, perché non avrebbero votato il renziano Marattin su cui era stato raggiunto l’accordo). Così come non c’è accordo sulla riforma dello sport firmata dal ministro Spadafora figlia di quella già iniziata da Giorgetti ai tempi del governo giallo-verde e la cui delega deve essere esercitata entro la fine di agosto pena decadenza.

“Donatori di organi dei partiti”

L’assemblea è iniziata con un vero e proprio assedio al direttivo. Marta Grande, Azzurra Cancelleri, Marco Rizzone, Alvise Maniero, Michele Gubitosa: sotto gli occhi preoccupati del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà mandato apposta per capire quanto è alta la febbre, hanno accusato Crippa, Ricciardi e la loro squadra di essere “inadatti al ruolo che svolgono” oltre che “responsabili” di “aver messo il Movimento al traino del Pd”.

“La sera della nomina delle Commissioni siamo stati battuti sul campo e umiliati due volte - ha denunciato Michele Gubitosa - Vitiello (di italia Viva, ndr) è stato eletto con un colpo da maestro per tenerci sotto scacco per l'elezione di Marattin. Dopodiché, ha detto di essersi dimesso per i giochetti 5 Stelle. In una azienda se un processo non funziona si risolve per evitare che si ripeta. Dobbiamo fare così anche noi, ma per farlo dobbiamo ammettere che abbiamo un problema. Non farlo oggi significherebbe non risolverlo domani”. Raphael Raduzzi allunga lo sguardo sull’insieme del problema: “Abbiamo regalato tutte le caselle economiche al Pd. In Commissione Bilancio ho votato Melilli del Pd, che è passato per un solo voto. Vuol dire che qualcuno della maggioranza ha cannato il voto e non ha rispettato i patti. E che c’era un altro accordo per tenere il leghista Borghi ai vertici della Bilancio. Dove stiamo andando? A fare i donatori di organi dei partiti?”. Maniero ha confessato di “non aver votato Marattin”.

La diplomazia di palazzo Chigi

E’ stato chiaro dal pomeriggio che anche questa assemblea non avrebbe cambiato molto nell’orizzonte del Movimento. La notte delle Commissioni al Senato si sono creati gli incidenti più gravi visto che l’accordo non ha tenuto su ben due caselle, Giustizia e Agricoltura, dove sono stati confermati i presidenti uscenti leghisti. Sulla prima soprattutto, cui era destinato l’ex presidente del Senato Piero Grasso. A Montecitorio si sono creati altri due - Giustizia e Finanze - poi rientrati intorno alle due di notte con l’elezione dei nomi concordati. Ecco, è chiaro che all’assemblea del regolamento dei conti avrebbero dovuto esserci soprattutto i senatori. I quali hanno preferito però rinviare la discussione visto che a dicembre scadono i tempi anche per il capogruppo Perilli. “La verità - spiegava ieri un deputato con una buona dose di sano realismo e che non sarebbe andato all’assemblea - è che per come sono gli equilibri qui dentro, poteva andare molto peggio e il Movimento poteva perdere almeno altre 3/4 commissioni. Dunque credo che i nostri vertici abbiano fatto un buon lavoro. Se noi stessi non vediamo e non capiamo come stanno le cose, il problema siamo noi e non i vertici”. Insomma, la diplomazia di palazzo Chigi s’è messa al lavoro fin dalla mattina per disinnescare ogni tipo di miccia. Il ministro-mediatore D’Incà era presente ieri sera per nome e per conto dello stesso Conte. Al premier premeva capire le dimensioni del gruppo dei ribelli. E il caso Spadafora, il più urgente.

Spadafora resta al suo posto

Il “caso” Spadafora non è stato invece tra i principali dossier sul tavolo. Il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili ha incontrato il premier in mattinata per rimettere la delega (ma non dimettersi) allo sport conservando quella delle Politiche giovanili qualora fosse venuta meno la fiducia del gruppo. Che è arrivata nel pomeriggio, dai senatori, anche se condizionata a che la riforma dello sport recupero il suo spirito originale. Il problema è capire quale dei tanti visto che su questa delega e contro Spadafora si è scatenata una delle tante microguerre tipiche del Movimento.

La lettera dei quattro deputati stellati è stata micidiale: “Questa non è la riforma che noi volevamo”, ovverosia la cancellazione nei fatti del Coni e, più di tutto, del suo presidente Giovanni Malagò, agli occhi dei 5 Stelle un concentrato di tutto quello che non dovrebbe essere un politico e però un signore che è riuscito a portare i Giochi olimpici in Italia. Dall’altra parte Pd e Iv che invece vorrebbero la cancellazione della neonata Sport & Salute destinataria del tesoretto di circa 400 milioni che sono la dote dello sport e già accusata di essere diventata il poltronificio dei 5 Stelle. Spadafora ha cercato la via di mezzo. E questo ha scatenato le ire di chi come Valente aveva avuto la delega allo Sport nel governo giallo-verde. Da qui la lettera dei parlamentari, le quasi dimissioni. Ora è probabile che il governo debba correre ai ripari con un decreto per evitare che decada la delega. Anche per Spadafora è una piccola sconfitta.

Blindare la Camera

Questo ennesimo round della bagarre 5 Stelle fissa nuovi punti e paletti. Di Maio deve “temere” un nuovo competitor, quel Riccardo Ricciardi che sarà per il look hipster e perché ha attaccato a testa bassa la Lega e Salvini, fatto è che si muove alla Camera come il nuovo idolo dell’immaginario grillino. Non è chiaro se ami più stesso o la politica. Tant’è. Del resto Dibba è fuori, Di Maio alla Farnesina e “il popolo” ha bisogno di un capo disponibile nelle battaglie quotidiane. Non è un caso allora che il capo delegazione nonché ministro della Giustizia Bonafede, ombra di Conte e un po’ azzoppato dopo il caso boss scarcerati, abbia destinato il suo fedele portavoce Andrea Cottone a guidare la comunicazione dei 5 Stelle alla Camera. Resta da capire se Cottone andrà a commissariare il gruppo Camera in un passaggio difficile o se invece sarà il terzo polo comunicativo, oltre Casalino (Conte) e Rubei (Di Maio).