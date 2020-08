I cambi di casacca in Parlamento, i movimenti nel centrodestra e la fuga da Forza Italia

In attesa dei risultati delle elezioni del 20 e 21 settembre, alla faccia di ogni sondaggio e forse anche di ogni valutazione veramente politica, continuano i grandi movimenti nel centrodestra, senza che mai i cambiamenti di gruppo parlamentare vadano in vacanza. Anzi - in attesa della ripresa dei lavori parlamentari del 31 agosto a Montecitorio e del primo settembre a Palazzo Madama, con ulteriori passaggi di quella che è una sorta di collezione quattro stagioni “Dolce e voltagabbana” segnalati preventivamente - grande è il movimento nel centrodestra.

In questo caso, teoricamente, sono quasi tutti passaggi di gruppo senza passaggio di schieramento o di coalizione, perché tutti interni al centrodestra, tranne due che segnano il travaso di un altro senatore di Forza Italia in Italia Viva: Vincenzo Carbone passato il 30 giugno fra le truppe di Matteo Renzi, ultimo “effetto calamita” dei renziani nei confronti degli azzurri. Che era stato preceduto un paio di mesi prima nello stesso percorso da Francesco Scoma e Davide Bendinelli alla Camera e da Donaella Conzatti al Senato.

E c’è anche un deputato, Enrico Costa, il figlio dello storico leader e ministro liberale Raffaele Costa, che era in Forza Italia nella scorsa legislatura, poi è stato eletto nel cartello elettorale che, a questo giro, nel 2018, comprendeva Noi con l’Italia con i seguaci di Maurizio Lupi, gli ex alfaniani rimasti nel centrodestra, i fittiani di Direzione Italia e, per l’appunto, i piemontesi di Costa, radicatissimo a Mondovì e in provincia di Cuneo.

Insomma, successe che Costa venne eletto ma, pochi mesi dopo, lasciò la compagnia di Noi con l’Italia per tornare alla “casa madre” azzurra. Ora, il nuovo addio a Forza Italia e, stavolta, anche al centrodestra di oggi, con l’approdo di Enrico Costa ad “Azione”, il partito di Carlo Calenda, che forse potrebbe essere il vero erede del Pli con l’anima più a sinistra.

Ma, ironia della sorte, proprio Calenda e “Azione” mentre sono dati bene nei sondaggi sulle forze politiche più piccole, sono condannati dai regolamenti parlamentari a non avere il proprio nome sugli atti parlamentari: quindi un deputato, Enrico Costa per l’appunto, un senatore, Matteo Richetti, e un eurodeputato, lo stesso Carlo Calenda, sono destinati all’anonimato del gruppo misto di coloro che “non aderiscono a nessuna componente”.

Se perde un parlamentare, però il gruppo di Lupi – che alla Camera è alleato con gli italiani all’estero di centrodestra dell’Usei, con i seguaci di Giovanni Toti in Cambiamo!, con l’Alleanza di centro e con Vittorio Sgarbi – ne ha ultimamente coinvolti due: Antonino Germanà, ex azzurro siciliano che dopo un rapidissimo passaggio al Misto-Misto ora è andato in Noi con l’Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di centro – e Veronica Giannone, ex penastellata anch’essa transitata dal Misto, destinazione preferita di molti ex grillini, ulima della serie Alessandra Ermellino.

Alla Camera, poi, ha salutato la compagnia di Forza Italia la deputata Benedetta Fiorini, approdata alla Lega, insieme a Giuseppe Paolin, che come abbiamo raccontato nei giorni scorsi su Tiscali.it, è subentrato al meloniano Luca De Carlo, dichiarato deputato per un errore di conteggio e quindi ora decaduto.

Insomma, il paradosso parlamentare è che Fratelli d’Italia, che vola nei sondaggi, perde parlamentari in continuazione: De Carlo decaduto a Montecitorio, il povero Stefano Bertacco deceduto a Palazzo Madama e Maria Teresa Baldini, estroversa e coloritissima deputata che a sua volta era subentrata all’eurodeputato Carlo Fidanza. La Baldini, ex cestista e medico, ammiratissima per i suoi look sempre sensuali, ora è passata al Gruppo Misto salutando le truppe di Giorgia Meloni.

E, sempre a Montecitorio, va segnalato l’allargamento della componente degli ex grillini moderati e nostalgici di Angelino Alfano che hanno costituito all’interno del Misto “Popolo protagonista-Alternativa Popolare” e ora sono in quattro, come le parole del nome della componente: Gianluca Rospi, Michele Nitti ed Antonio Zennaro sono stati raggiunti da Fabiola Bologna, tutti ex Cinque Stelle. Ma, se possibile, è al Senato che la mobilità all’interno e immediatamente all’esterno del centrodestra, è maggiormente attiva.

A registrare una vera e propria emorragia negli ultimi due mesi è il gruppo Forza Italia-Udc che ha perso, uno dopo l’altro, i senatori Elena Testor, passata alla Lega; Vincenzo Carbone, come detto accasato con Matteo Renzi e Italia Viva; i tre seguaci di Giovanni Toti che, dopo aver atteso molto di più dei loro colleghi a Montecitorio Alessandro Sorte, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Stefano Benigni e Giorgio Silli, sono andati nel misto di Palazzo Madama costituendo la componente “Idea e Cambiamo!”: gli ex ministri berlusconiani Gaetano Quagliariello e Paolo Romani e il senatore tortonese Massimo Vittorio Berutti, amicissimo di Giovanni Toti e del suo braccio destro e sinistro Pierpaolo Giampellegrini.

Ultima a salutare, alla vigilia della chiusura delle Camere, è stata Alessandrina Lonardo, meglio conosciuta come la signora Mastella, per ora andata al Misto e che in Campania appoggerà la candidatura di Vincenzo De Luca. E, oltre all’ex azzurra Testor, è appena arrivata alla Lega l’ex pentastellata Alessandra Riccardi, che rinforza la componente sovranista proveniente dai Cinque Stelle. Ma questa è un’altra storia, che vi racconteremo nei prossimi giorni.