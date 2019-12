Mose: Brugnaro, vigilerò per trasparenza

(ANSA) - VENEZIA, 30 DIC - "Sul Mose sono 'sul pezzo' e vigilerò perché sindaco e città non possono essere tenuti all'oscuro su ciò che si fa o meno". Lo ha detto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, nel corso della conferenza stampa di fine anno. "Terrò incontri periodici con tecnici e Prefetto a favore della trasparenza e perché tutti sappiano il percorso e l'evoluzione dei lavori" ha aggiunto Brugnaro, dicendosi certo "che il Mose verrà completato e funzionerà". Il 2019, con la grande acqua alta del 12 novembre, e le numerose alte maree eccezionali hanno rappresentato un anno molto difficile per Venezia, ma questo ha rifocalizzato l'attenzione del Paese e dele istituzioni internazionali sulla città. Poi Brugnaro ha allargato l'orizzonte alle comunali della prossima primavera, e alla sua ormai certa ricandidatura: "se la Lega vuole l'alleanza alle comunali per Venezia sono pronto" ha detto il sindaco.