Morto di covid il senatore no vax: era anche un convinto ambientalista

Certo, Bartolomeo Pepe non è il primo politico morto di Covid. Prima di lui, ad esempio, il virus aveva colpito Franco Marini, ex presidente del Senato e presidente della Repubblica in pectore per una notte prima di essere impallinato dai franchi tiratori il giorno prima di Romano Prodi. E poi, Carlo Tognoli, che fu ministro per i problemi delle Aree Urbane nei governi di Giovanni Goria e Ciriaco De Mita e ministro per il turismo e lo spettacolo in un esecutivo di Giulio Andreotti e ovviamente sindaco socialista di Milano. Oppure, recentemente, Eugenio Minasso, ex parlamentare di Alleanza Nazionale e del Pdl, imperiese, morto a 62 anni all’ospedale San Martino di Genova dopo un lungo ricovero e ricordato dai suoi colleghi ed amici nell’aula di Montecitorio. Ma Pepe è il primo politico esplicitamente No Vax morto di Covid, in modo repentino e drammatico, quasi con una nemesi rispetto al suo negazionismo ostentato fino all’ultimo.

Ricoverato in terapia intensiva

L’ex senatore pentastellato napoletano era arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale Cotugno di Napoli scorso accusando difficoltà respiratorie e ricoverato in terapia intensiva per una polmonite bilaterale interstiziale derivata dal Covid. È stato prima sottoposto a ventilazione non invasiva, poi sedato e intubato. Ma non c’è stato nulla da fare.

L’annuncio istituzionale è arrivato alle 23,26 nell’aula di Palazzo Madama, dove il senatore pentastellato campano Sergio Vaccaro ha chiesto di parlare ed ha ufficializzato la notizia, entrata negli atti parlamentari con il titolino: “Sulla scomparsa di Bartolomeo Pepe”, quattro minuti di intensa emozione.

Convinto ambientalista

Quando la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati gli ha dato la parola, Vaccaro, con la voce commossa ed emozionata, ha scandito, fra gli applausi: “Signor Presidente, abbiamo appreso della scomparsa del senatore Bartolomeo Pepe, con cui abbiamo condiviso tante battaglie e tantissimi progetti. Bartolomeo Pepe è stato un convinto ambientalista, da sempre impegnato nelle battaglie ecologiste contro la Terra dei fuochi e contro lo sversamento di rifiuti tossici nell'hinterland napoletano. Nel corso degli anni ha organizzato diverse manifestazioni a difesa dell'ambiente; tra le tante battaglie anche la richiesta della istituzione di un registro tumori contro la Terra dei fuochi. È stato altresì promotore delle istanze ambientaliste che lo hanno portato ad ispezionare i diversi siti di smaltimento di rifiuti in Campania. Siamo veramente sconvolti di quanto accaduto. Ci stringiamo forte intorno alla sua famiglia e ai tuoi cari, esprimendo tutta la nostra vicinanza”.

Un interminabile minuto di silenzio

E anche la presidente Casellati, alzandosi in piedi e osservando un interminabile minuto di silenzio, concluso dagli applausi alla memoria di Bartolomeo Pepe, ha detto: “Mi unisco alle condoglianze ed esprimo alla famiglia la vicinanza mia personale e di tutto il Senato e invito tutti i senatori ad osservare un minuto di silenzio”.

E quello che hanno detto la seconda carica dello Stato e il senatore Vaccaro è assolutamente tutto vero. Ma c’è anche un’altra parte della vita politica del senatore morto al Cotugno che negli atti ufficiali non è entrata e invece è giusto raccontare perché, come spesso succede per i parlamentari, è lo specchio di una parte del Paese, quella No Vax.

Il no vax

Nella scorsa legislatura Pepe provò anche ad organizzare una proiezione del film Vaxxed, un documentario contro le vaccinazioni e che sosteneva la tesi della correlazione diretta fra vaccini e autismo, ma dovette rinunciare dopo le proteste di tutto il mondo scientifico e anche di quello politico, con un imbarazzo notevole da parte dei Cinque Stelle, da cui era uscito, ma che comunque l’avevano portato in Parlamento. Sul suo profilo social, al posto della sua fotografia c’è la scritta NO VAX, tutta maiuscola a caratteri cubitali e le mezze misure non sono amate, tanto che la pandemia viene definita ”una ridicola isteria”.

Ecco, il ricordo del Senato che non dice questo, che non dice che la morte per Covid dell’ex parlamentare più No Vax che ci fosse prima dell’ingresso a Montecitorio di Sara Cunial, in qualche modo non rende onore non solo alla verità, ma nemmeno alla memoria di Pepe che fino all’ultimo ha negato la malattia che poi l’avrebbe ucciso in pochi giorni, come sta capitando a moltissimi No Vax.

La campagna contro vaccini e BigPharma

In particolare Pepe, nella sua campagna contro i vaccini e BigPharma, non ce l’aveva solo con quello che per tutto il suo universo di riferimento è il “siero sperimentale” contro il Covid, ma proprio in generale contro tutti i vaccini, a suo dire dettati dagli interessi delle case farmaceutiche e fu protagonista di dure polemiche con il ministro della Sanità dei governi di Enrico Letta e Matteo Renzi Beatrice Lorenzin che portò avanti la battaglia per l’obbligo vaccinale rafforzato per molte malattie.

Ma, come spesso accade ai complottisti, Pepe spaziava su vari temi dello scibile umano: dalle scie chimiche come strumento di controllo della popolazione alla sorveglianza domestica dei cittadini attuata su scala globale tramite gli elettrodomestici, dai forni a microonde alle lampadine, che permetterebbero di controllare la vita delle persone, quasi un anticipo dei chip sottopelle paventati nel mondo No Vax per il vaccino.

Dal M5S al gruppo misto

E la stessa fantasia che aveva nel paventare complotti, Pepe l’ha dimostrato nella mobilità parlamentare in seno al Senato della Repubblica nella diciassettesima legislatura, quella fra il 2013 e il 2018, la prima con il MoVimento Cinque Stelle.

Eletto fra i pentastellati, infatti, dopo un anno approdò nel Misto tout court con il sogno di aggregare tutti gli ex del MoVimento. Impresa improba, che lo portò inizialmente per tre mesi ad aderire ad “Italia Lavori in corso” che era una delle due componenti degli ex pentastellati, ma poi per altri nove mesi alla componente di ex grillini “nemica” della prima, quella del MoVimento X.

Il passaggio successivo fu quello di riportare in Parlamento il simbolo del Sole che ride ed il nome dei Verdi, ma anche stavolta durò poco, meno di due mesi e mezzo, quando Pepe abbandonò i Verdi e il Misto per entrare nel gruppone che si chiavava “Grandi autonomie e libertà”, che era una sorta di secondo Misto, stavolta però a maggioranza di centrodestra, che – nel corso della sua permanenza – ha cambiato nome quindici volte, prendendo ogni volta una denominazione portata dai nuovi aderenti al gruppo che si aggiungevano o se ne andavano man mano, essendo un gruppo contraddistinto da una notevolissima mobilità.

In particolare Pepe portò lì dentro (e sulla toponomastica degli atti parlamentari) il Movimento Base Italia, partito No Euro, e poi l’MPL-Movimento Politico Libertas, che ha una linea contro l’obbligatorietà dei vaccini e in alcuni suoi esponenti riecheggia lo slogan dei portuali triestini: “La gente come noi non molla mai”. Ecco, il senatore morto ieri era anche questo. Coerente con le sue idee fino alla morte. La gente come loro non molla mai.