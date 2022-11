Addio 'Bobo', Salvini: 'Grande segretario, superministro, leghista sempre e per sempre'. Il cordoglio della politica

E' una nime il cordoglio del mondo della politica per la morte dell'ex ministro e vicepresidente del Consiglio e esponente di spicco della Lega, Roberto Maroni. A cominciare dal segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che per lungo tempo è stato antagonistra dell'ex segretario federale, morto nella sua casa nel Varesotto a 67 anni, dove si era ritirato da oltre un anno. "Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto", ha scritto sui social il leader della Lega. "La mattina ci ha accolto con una bruttissima notizia, che ci porta alla realtà in maniera così repentina. Se ne va una figura iconica della Lega, un amico e un compagno di viaggio con cui abbiamo condiviso tante battaglie e ideali", scrive in una nota il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricordando la figura di Maroni, scomparso per una grave malattia. Il governatore rivolge inoltre "le più addolorate condoglianze a tutta la sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ci mancherà", chiosa.

"Sono profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Roberto Maroni. Un amico, un politico intelligente e capace, un uomo che ha servito le istituzioni con buonsenso e concretezza. Il Governo esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile", scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota di Palazzo Chigi.

"Ci ha lasciati Roberto Maroni. Piango l'addio di un amico con il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe. Presidente della Lombardia, ministro e segretario Federale della Lega". Questo il commosso ricordo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la notizia della morte di Roberto Maroni. "Nel cuore ha sempre avuto i Lombardi e la Lombardia. Riposa in pace! Addio Bobo!", ha concluso Fontana. Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ricorda con affetto l'amico. "Di Roberto Maroni si potrebbero dire tante cose. Protagonista di una lunga stagione politica, per me è stato soprattutto un amico", ha scritto sulle sue pagine social.

"Ci siamo consultati, confidati, a volte sfidati. Con la fiducia e il rispetto che devono esserci quando si crede nell'amicizia - ha concluso -. Mancherai a me e a tanti".

"Rimpiangiamo la sua simpatia"

"Roberto Maroni è stato un protagonista della politica italiana. Ha ricoperto con grande senso dello Stato incarichi molto importanti. Difendendo sempre con coraggio le sue idee. Prego per la sua famiglia in questo momento di dolore. Riposi in pace", scrive in un tweet il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mentre Silvio Berlusconi che con Maroni e Bossi ha condiviso la fondazione del polo delle Libertà, apprende la notizia con "profondo dolore". Su Instagram, l'ex premier scrive che era "un amico, più volte autorevole ministro dei miei governi, già segretario della Lega Nord e valido governatore della Lombardia. Mancheranno - ha aggiunto Berlusconi - la sua lucidità e la sua visione politica, il suo incommensurabile attaccamento alla Lombardia ed alle regioni del Nord produttivo. Mi stringo al dolore dei suoi cari e degli amici della Lega".

"Caro Roberto, in Liguria non scorderemo i tuoi consigli e l'aiuto generoso che ci hai dato all'inizio della nostra amministrazione - scrive il governatore Giovanni Toti su Facebook -. La tua voglia di cambiare in meglio il nostro Paese è stata contagiosa per molti. E se un giorno festeggeremo quella autonomia che hai sempre voluto e per la quale ti sei sempre battuto, tanto merito sarà tuo. Ciao Bobo". Mentre il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ricorda che con Maroni "abbiamo condiviso tanti di anni di vita politica fianco a fianco. Lo ricordo come uomo perbene - scrive ancora Schifani - di grande spessore umano, appassionato, concreto e pronto al confronto, ministro di grande equilibrio e autorevolezza alla guida del Viminale. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze che estendo al segretario della Lega Matteo Salvini".

"Ricordo Roberto Maroni, leghista appassionato, ministro competente, uomo leale, simpatico, impegnato", scrive in un tweet il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni. Mentre Pierferdinando Casini, a lungo compagno di battaglie nel centrodestra - prima di approdare tra le file del Pd -, dice che "la scomparsa di Roberto Maroni mi riempie il cuore di tristezza e nostalgia. È stato un leghista convinto ed allo stesso tempo un uomo delle istituzioni limpido e coerente. Con lui ricordo i tempi del primo centrodestra ed il rapporto di stima che era nato tra noi. Ha sempre cercato il dialogo anche nei momenti piu difficili. Ha affrontato la malattia dimostrando il suo alto spessore umano. Addio Bobo", scrive in una nota.